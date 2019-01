https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 17.12.2018

21:54

Mirada desde el sur (por Raúl Emilio Acosta) El presupuesto como foto de la paz

Raúl Emilio Acosta

Fuera de horario, sin tantas páginas escondidas como quería el socialismo, los candidatos a Intendente aprobaron el Presupuesto de la Municipalidad de Rosario. Un 13 de diciembre de 2018 fatídico o componedor, según se mire.

No es gratuito el referente: “candidatos a Intendente”. No eran sólo los concejales (los 28) sino que las elecciones del año que se inicia, apenas pase el “niñito Dios”, ya los tiene de pancartas, mensajes en las redes y discusiones en las que este presupuesto, el último de Mónica Fein, aunque no se sabe si el último del socialismo, los obligaba a cuidar los modos, las palabras y las objeciones.

Roy López Molina, Roberto Sukerman, Verónica Irízar, Pablo Javkin y Juan Monteverde por el PRO Cambiemos, el peronismo, el socialismo, el FPCyS y Ciudad Futura respectivamente conformaban un quinteto al que deberían agregarse las rabiosas internas y los que, de un modo u otro quieren un sitio electivo y efectivo en el 2019.

Nadie quería negarle el Presupuesto a la Intendencia y nadie quería pasar por tonto. Se revisaron temas que venían encubiertos y nunca fue tan notorio que el socialismo contaba con la distracción de los concejales, la apatía y la posición minoritaria de las oposiciones divididas como los argumentos, tal vez mejor decir herramientas, con las que conseguían aprobar en otros años presupuestos que, esta vez, fueron minuciosamente revisados. Sólo 3 socialistas puros en 28. Es poco. Un alarde de muñeca que el presupuesto saliese.

Básicamente no habrá “plata suelta” y re asignación de partidas a mansalva. En el 2019 parecería que cuestiones como obras, boletos, nombramientos pertenecerán al patrimonio común de los concejales.

Las fotos

La foto que ya circuló, de Verónica Irízar tratando temas del porvenir rosarino (en obras) junto al Señor Gobernador es un claro objeto, un señalador de dónde están las preferencias; y el ceño fruncido de Javkin es indicador, por otra parte, que la misma señal se lee de diferente modo aún en el mismo patio.

No estaba, hasta este fin de semana, la foto con el candidato socialista a Gobernador (Antonio Bonfatti) aún sin ambulancia para levantar a los caídos (una segunda fórmula), acaso no haya tantos esforzados y sacrificados “muletos”.

Tampoco está la foto de Roy López Molina con Corral. Y tanto Bonfatti como Corral, al día del cierre del año en el Concejo rosarino, no tenían completa su fórmula.

El peronismo, con una doble foto en ambas ciudades cabeceras, tiene a Perotti / Rodenas como un binomio posible, al menos en fotografías. Me dicen que ya hay una primera encuesta circulando con esa pregunta. Cómo ven la fórmula.

Habría que agregar una pregunta alocada: Roberto Sukerman quiere ser “candidato único” que es casi, casi, de unidad, para la intendencia. En palabras gráficas; fotos con todos pero no con uno solo. Hum.

Se dice que sobre el 20 de este mes aparecería, sin retorno, el sí de la arquitecta María Eugenia Bielsa; obvio que no hay fotos todavía y el lunes, este lunes 17 prometen una foto en SADOP Rosario con el senador Danilo Capitani, la señora Lamberto, la señora Carola Nin y el señor Diego Giuliano.

Marcos Cleri -que dice que lo envía Máximo (fueron sus palabras en el Congreso Peronista)- ya tiene carteles por la ciudad, pero aún no tiene fórmula... mucho menos candidato a Intendente. Esas ausencias envalentonan a Sukerman.

La bicicleta

Penetraba los oídos y es una de las banderas de Binner “El Ángel de la Bicicleta” la canción de Gieco dedicada a Pocho Leprati. No la anula ni siquiera la versión de Ataque 77. Fue utilísima. Consejo gratuito. Deberían usarla, como todas las canciones emotivas no dice nada de los planes de gobierno pero es eso: emotiva.

El socialismo precisa motivaciones después de tantos años de oficialismo. También consejos mínimos. El “pibe” Zeno, hijo de una distinguidísima familia demoprogresista, por aquellas cuestiones de los “eco friendlies” concurría a las sesiones del Concejo en bicicleta. Se la robaron. De la puerta del Concejo. Todo el FPCyS debería juntar el dinero para restituir esa bicicleta, remplazarla. Es un ejemplo para ahorra dinero. Salud. Futuro. También podría usar las que alquila la Muni. Nadie sabe el costo de mantenimiento de las bicicletas naranja. Son pintorescas. Y esas no las roban... no que se sepa.

