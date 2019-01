Navidad "sustentable" en Chovet

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El pueblo está ambientado con materiales reciclables en estas fiestas.

Pablo Rodríguez | region@ellitoral.com

Un proyecto en conjunto entre la Comuna de Chovet y el reconocido ambientador y organizador de eventos, Mauricio Lucic, puso al pueblo a la vanguardia en estas fiestas, por lo menos en lo que respecta al sur santafesino: la localidad, luce decorada con materiales reciclables.

El joven, nacido y criado en Chovet, propuso a la comuna darle otra impronta a la estación más “festiva del año”, para que se viva la Navidad desde otra perspectiva. La idea es que pueda replicarse en los años venideros y que incluso se sumen nuevas propuestas.



“Nadie está ajeno a estas fiestas donde cada momento está lleno de sentimientos, encuentros, ilusiones y muchos deseos de paz, amor y esperanza. Chovet va a ser una fiesta. Estamos interviniendo el pueblo con adornos realizado por personas con ganas de trabajar y que seguramente dejarán su huella en este hermoso proyecto”, contó Lucic en primer lugar.



Las zonas con mayor actividad, son las cuadras que abarcan desde la plazoleta de la Iglesia a la plazoleta de la Comuna; el Árbol central; y el arco de ingreso. Tres cuadras cuentan con grandes figuras realizadas en caños, luces navideñas y botellas plásticas recicladas para generar concientización del cuidado del planeta, acompañadas de arabescos con el mismo recurso de materiales al igual que el arco de ingreso.



El gran Árbol de Navidad que tanto caracteriza a Chovet, está enmarcado con roscas navideñas realizadas con botellas plásticas verdes y grandes moños colorados que se sostienen de las columnas de luces que iluminan la plazoleta. También, habrá 5 grandes regalos realizados con caños y chapas, que serán la base del árbol que luego hará las veces del escenario para que el 23 de diciembre, Papá Noel reciba a los niños para sacarse fotos y dejar sus cartas con pedidos y deseos.



“Desde chico, siempre me llamó la atención el árbol navideño que tenemos en la plazoleta y me encanta esta época del año. La disfruto a pesar que es el mes con más trabajo”, reconoció. Al cierre de esta edición, el desafío seguía siendo que todo cobre vida este domingo, cuando en conjunto con el coro de alumnos de la escuela primaria que cantarán villancicos navideños, se enciendan las luces, no solo del árbol sino también de los adornos que están en las calles. Mucho color, papelitos y fuegos artificiales darán el comienzo a esta hermosa etapa que culminará el 12 de enero de 2019 con la tradicional Fiesta del Arbolito.



“De esta manera queremos promover que todos los habitantes de Chovet decoren sus casas y sean parte de esta movida que viene para quedarse y trascender en el tiempo. Mi tarea fue diagramar cada punto a intervenir y controlar la ejecución de los elementos realizados por el personal de la Comuna”, destacó Lucic.

Un especialista



Mauricio Lucic, tiene 36 años. Estudió Diseño Gráfico en Rosario, trabajó y vivió allá 9 años y volvió a sus pagos para dedicarse a la ambientación y organización de eventos, como 15 años, casamientos, corporativos, entre otros. Se formó en eventos haciendo cursos y capacitaciones y además trabajó en Buenos Aires para otros ambientadores muy reconocidos. Tiene un importante grupo de colaboradores para el armado de eventos, que son en su mayoría chovetenses que viajan con él para todas partes. Y es que su empresa, hace eventos por todo el departamento General López e inclusive Rosario