https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 18.12.2018 - Última actualización - 8:06

8:05

No frenan los homicidios en el sur de Santa Fe

Nuevo crimen en Rosario: acribillaron a un hombre con 15 tiros

La víctima tenía 30 años. Fue atacado en la zona de Cabassa y Calvo. Llegó sin vida al hospital. No hubo detenidos.

Imagen ilustrativa Foto: Archivo El Litoral



No frenan los homicidios en el sur de Santa Fe Nuevo crimen en Rosario: acribillaron a un hombre con 15 tiros La víctima tenía 30 años. Fue atacado en la zona de Cabassa y Calvo. Llegó sin vida al hospital. No hubo detenidos. La víctima tenía 30 años. Fue atacado en la zona de Cabassa y Calvo. Llegó sin vida al hospital. No hubo detenidos.

El Litoral No se detienen los crímenes en la ciudad de Rosario. Este lunes a la madrugada se produjo un nuevo violento episodio que tuvo como saldo el fallecimiento de un hombre de 30 años. Las primeras informaciones indican que la víctima fue alcanzada por, al menos, 15 disparos de arma de fuego en la zona de calle Cabassa y Calvo. También se supo que el herido fue trasladado por personal policial y familiares al hospital Eva Perón pero llegó sin vida. Este crimen se suma a los tres ocurridos durante el fin de semana en la ciudad rosarina.

Temas: