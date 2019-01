https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 18.12.2018

8:06

Relata las historias de mujeres trans víctimas de la última dictadura militar que fueron reconocidas por el gobierno provincial como presas políticas e incluidas en el proceso de reparación histórica. Se estrenó semanas atrás en Rosario y subió a escena en la Sala “Creo que la sociedad argentina avanzó mucho a nivel leyes, pero a nivel mentalidad, hay mucha gente conservadora”, señaló Carolina Boetti, una de las actrices.

PRESENTARON EN SANTA FE LA OBRA TEATRAL “FINALMENTE REPARADAS” "El arte ayuda a sanar las heridas" Relata las historias de mujeres trans víctimas de la última dictadura militar que fueron reconocidas por el gobierno provincial como presas políticas e incluidas en el proceso de reparación histórica. Se estrenó semanas atrás en Rosario y subió a escena en la Sala “Creo que la sociedad argentina avanzó mucho a nivel leyes, pero a nivel mentalidad, hay mucha gente conservadora”, señaló Carolina Boetti, una de las actrices. Relata las historias de mujeres trans víctimas de la última dictadura militar que fueron reconocidas por el gobierno provincial como presas políticas e incluidas en el proceso de reparación histórica. Se estrenó semanas atrás en Rosario y subió a escena en la Sala “Creo que la sociedad argentina avanzó mucho a nivel leyes, pero a nivel mentalidad, hay mucha gente conservadora”, señaló Carolina Boetti, una de las actrices.



Juan Ignacio Novak

jnovak@ellitoral.com

“Finalmente reparadas” es la primera obra de teatro que relata las historias de vida de mujeres trans víctimas de la última dictadura militar, que fueron reconocidas este año como presas políticas por el gobierno provincial, y así incluidas en el proceso de reparación histórica. Estrenada en Rosario semanas atrás, tuvo una función en la sala La Mirage, de la ciudad de Santa Fe.

La propuesta parte de un hecho ocurrido en mayo pasado, cuando el gobernador Miguel Lifschitz encabezó un reconocimiento a personas del colectivo trans que sufrieron violencia en el período 1976-1983, sentando un precedente inédito en la región.

“Estas mujeres son sobrevivientes de una generación marcada por el exilio, la desaparición y la muerte; víctimas de un proceso político que las reprimió con particular ensañamiento y llevó la persecución a límites insospechados”, señala el fundamento de esa decisión. Y añade que “Finalmente reparadas” recorre las vidas y violencias que padecieron estas mujeres en los años ’80, cuando pudieron sobrevivir “queriendo ser quienes ellas quisieron y dejando así un precedente para la historia rosarina y santafesina”.

Historia

Carolina Boetti es actriz comediante y trabaja para el Archivo de la Memoria Trans de la ciudad de Rosario. Es, junto a Bibiana Blason, Laly Rolón, Marzia Echenique y Katy Cursio, una de las actrices que intervienen en “Finalmente reparadas” y dialogó con El Litoral para brindar detalles de la propuesta.

—¿Qué significa para ustedes que la provincia de Santa Fe sea el lugar donde se produjo el primer reconocimiento que un Estado de América Latina realiza a la violencia de que fueron víctimas las personas del colectivo trans en el período 1976-1983? ¿Qué perspectivas abre?

—Yo creo que el gobierno de la provincia de Santa Fe entendió que las mujeres trans fuimos víctimas de persecución y privadas ilegítimamente de nuestra libertad por nuestra condición de género. Y somos un ejemplo en Rosario en cuestión de leyes. Además, fue el primer caso en Latinoamérica. Nos sentimos orgullosos de estos cambios y estas leyes.

—¿Cómo fue tu historia en los años ’80? ¿Cuáles fueron los momentos más dramáticos y cómo pudiste superarlos?

—Mi historia es la de una persona que era muy joven en ese momento. Tenía 18 años. Fue muy duro, porque en ese momento nos castigaban por una ley que prohibía ser trans. Nos llevaban detenidas constantemente. No podíamos salir ni siquiera a comprar el pan. Vivíamos ocultas, no teníamos derecho a la salud ni al trabajo. Nos negaron todo. Fuimos una generación perdida de esos años. Tuve miles de momentos horribles, uno fue cuando me llevaron detenida con hepatitis. Me trasladaron al hospital, detenida y con custodia. Estuve 40 días internada con un policía al lado. Otro momento: un día estaba almorzando con una amiga en un restaurante y de repente se nos acercó la jueza de turno y nos echó del lugar, porque dijo que donde estaba ella, nosotras no podíamos estar. Tuvimos que pagar la cuenta e irnos. También hubo, cuando estuvimos detenidas, humillaciones, violaciones y otras cosas horribles. Lo pude superar porque tuve la valentía de seguir adelante y la suerte de haberme podido exiliar en Europa. En ese momento, éramos un colectivo trans de 40 personas. Ahora quedamos vivas unas 10.

“Era necesario que se visiblice”

—¿Por qué decidieron hacer la obra de teatro? ¿Cómo fue el estreno? ¿Qué sintieron al llevarla a escena?

—Creo que fue un buen momento de contar nuestras historias porque estamos viviendo una época revolucionaria a todo nivel. Son momentos históricos. Y decidimos contarlo en una obra de teatro porque para nosotras era necesario que se visiblice. Fue una dramaturgia colectiva y contamos historias de nuestras vidas. Como sacar los recuerdos de los cajones. En los inicios fue muy difícil, pero de a poco nos fuimos superando. Y el teatro es como una terapia. Como dice nuestro director, el arte ayuda a sanar las heridas. El estreno fue genial, nos encantó, fue una noche mágica donde hubo muchas emociones. El público nos acompañó, estuvo presente, nos alentó, eso fue importante. Nos sentimos muy a gusto. Yo estoy feliz, más que feliz.

—¿Hoy, a más de cuarenta años de la dictadura, considerás que la sociedad argentina continúa siendo discriminadora? ¿O sentís que se avanzó mucho en este sentido?

—Yo creo que la sociedad argentina avanzó mucho a nivel leyes, pero a nivel mentalidad, hay mucha gente conservadora. Eso no está bueno.