El Litoral

Todo hacia indicar que el pase a los octavos de final de la Champios League le daría un poco de aire a José Mourinho, pero la mala campaña en los torneos locales definió su situación al mando del United.

El ex entrenador de Real Madrid permaneció en el cargo durante dos años y medio alcanzando tres títulos, la Community Shield y la Copa de la Liga Inglesa en el 2016, y la UEFA Europa League en el 2017.

Lo que todavía no anunció el club es quien será su reemplazante aunque Zinedine Zidane suena como máximo favorito para sentarse en el banco de Old Trafford.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC