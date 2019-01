https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Santa Fe

Carlos Tomada clausuró el seminario de los municipales

"La destrucción del salario, el empleo y la producción generada durante este gobierno no tienen precedentes en la historia de nuestro país" aseguró el ex Ministro de Trabajo.

Durante los días 12,13 y 14 de Diciembre se desarrolló en la Colonia de Vacaciones del Sindicato Municipal de Rosario - Agua de Oro- el Vigésimo Seminario Anual para el Análisis de la Estrategia Sindical de los Gremios de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe nucleados en FESTRAM. El evento se concentró especialmente en analizar la dramática situación económica que prevé para los Estados Municipales y Comunales el Presupuesto 2019, como también las consecuencias sociales y laborales que afectarán al conjunto de la sociedad. En el encuentro se analizó y debatió sobre el futuro de la Paritaria 2019 y los salarios del sector, el funcionamiento de las Cajas de Jubilaciones, las prestaciones de la Obra Social IAPOS, la industria farmacéutica y su impacto económico, el preocupante atraso de las Asignaciones Familiares, la problemática de las ART, los tarifazos, la coparticipación a Municipios y Comunas, la incidencia del Pacto Fiscal, el endeudamiento externo y los condicionamientos del FMI, y los números y aspectos del Presupuesto Provincial 2019 Las conclusiones construidas por las representaciones del sindicalismo municipal de toda la Provincia serán remitidas a los principales candidatos en las elecciones del año venidero y serán los ejes estratégicos de la acción sindical del año entrante. Entre las palabras dirigidas a los asistentes Carlos Tomada expresó: “Es cierto que en el 2015 teníamos serios problemas por resolver, pero eran manejables o existían alternativas para superarlos. En el 2018 no solo que ninguno fue resuelto, sino que en el mejor de los casos fueron agravados y lo peor es que Macri nos ha puesto en un abismo laboral y productivo, económico y social, que pone en riesgo hasta la institucionalidad y la soberanía nacional “ “Ya está claro que la caída del salario real y los ingresos de los sectores populares genera la recesión, la caída de la producción impacta severamente en las cuentas públicas y se profundizará el ajuste. Nuestra tarea es resistir defendiendo derechos y avanzar en una alternativa política al modelo del FMI que adoptó el Gobierno de Macri". Expresó el Secretario General, Claudio Leoni. El análisis político y económico de la realidad nacional fue también abordado por los dirigentes de la Corriente Federal de los Trabajadores, Horacio Ghilini (Dirigente histórico de SADOP), Eduardo García (APLA), y Carlos Minucci, Secretario General de APSEE, lo que permitió un intenso intercambio con los participantes del Seminario.