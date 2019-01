https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 18.12.2018 - Última actualización - 11:48

11:44

River Plate vs Al Ain

Mundial de Clubes: La FIFA introduce dos modificaciones en el reglamento

En el partido de River vs Al Ain, la FIFA pondrá a prueba dos modificaciones en el reglamento, que serán evaluadas para su futura aplicación en el fútbol a nivel mundial.

Foto: Archivo



River Plate vs Al Ain Mundial de Clubes: La FIFA introduce dos modificaciones en el reglamento En el partido de River vs Al Ain, la FIFA pondrá a prueba dos modificaciones en el reglamento, que serán evaluadas para su futura aplicación en el fútbol a nivel mundial. En el partido de River vs Al Ain, la FIFA pondrá a prueba dos modificaciones en el reglamento, que serán evaluadas para su futura aplicación en el fútbol a nivel mundial.

El Litoral La semifinal del Mundial de Clubes que jugará esta tarde River Plate y Al Ain de Emiratos Arabes será el puntapié inicial para un ensayo que la FIFA pondrá a prueba para ver si avanza en algunas modificaciones reglamentarias. Tenés que leer Noble gesto: Un niño no tenía botines y el árbitro le prestó los suyos La prueba piloto arrancará con el saque de arco: desde el mismo momento en que el arquero ponga en juego la pelota, tanto los jugadores de su equipo como así los rivales podrán ingresar al área. Hasta ahora, esa posibilidad no estaba permitida, ya que para que el juego se reanudara la pelota debía salir del área. Si alguien tocaba el balón dentro del área a la salida del saque de meta, el saque debía repetirse. También se pondrá a prueba una modificación sobre la regla de los cambios de jugadores: el futbolista que deba dejar el campo de juego lo hará por el lugar más cercano (los límites laterales o de fondo) a su posición, en lugar de hacerlo siempre a la altura de la línea central como hasta ahora, en búsqueda de acortar los tiempos de demora en cada cambio. El Mundial de Clubes ya fue utilizado anteriormente como banco de pruebas por la FIFA, ya que en la edición 2016 se puso en marcha el sistema de Arbitro Asistente por Video, el VAR según sus siglas en inglés, que después se aplicó en copas internacionales, torneos locales y que tuvo en Rusia 2018 su primer Mundial. Con información de Télam