Trump quiere crear una fuerza espacial porque allí también "se combaten guerras"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes la creación de una fuerza militar dedicada a las operaciones en el espacio.

"Ordeno el establecimiento, de acuerdo con la ley estadounidense, de un Comando Espacial de Estados Unidos como un Comando Combatiente Unificado", dijo Trump en el texto oficial, un memo ejecutivo dirigido al Secretario de Defensa, James Mattis..

El mandatario ya había expresado en junio su intención de comenzar un proceso para restablecer una "fuerza espacial" como la sexta división de las Fuerzas Armadas, al mismo nivel que los ejércitos de aire, tierra y agua, ya que en el espacio también "se combaten guerras".

Today, @POTUS Trump will direct the @DeptofDefense to establish a Combatant Command that will oversee all of our military activities in space. This Space Command will be the 11th Combatant Command in the U.S. military. pic.twitter.com/5m7jZUr2vB