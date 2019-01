Artesanos de varias provincias ofrecerán sus productos en la Plaza Pueyrredón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Será entre el jueves y el lunes. A los santafesinos se sumarán creadores de las provincias vecinas. La propuesta es organizada por los integrantes de la Feria del Sol y la Luna, bajo la consigna “cómprele al artesano”. Será la primera actividad que se desarrollará tras la inauguración de la remodelación de la plaza de bulevar Gálvez al 1600, prevista justamente para el jueves.

Juan Ignacio Novak

jnovak@ellitoral.com

Un centenar de artesanos santafesinos junto a más de 60 oriundos de las provinias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos confluirán entre el 21 y el 24 de diciembre en la Plaza Pueyrredón para participar con sus productos en la nueva edición de la Feria Navideña.

Se podrá recorrer con entrada libre y gratuita viernes y sábado de 16 a 23 y domingo y lunes, desde las 11. La actividad tendrá un valor especial: será la primera en realizarse tras la inauguración de las obras de remodelación de la plaza ubicada en bulevar Gálvez al 1600, que prevista para el mismo jueves.

Durante la muestra, habrá a disposición del público productos muy diversos: cerámica, indumentaria, cuero, calzados, juguetes, títeres, madera, herrería utilitaria, tejidos, macramé, metal, platería, joyería, caña, sahumerios, instrumentos musicales, asta y hueso, vidrio, cuchillería, vitrofusión, esmaltados y mimbre. También dulces, conservas y cerveza artesanal.

La propuesta está organizada por la Feria de Artesanos del Sol y la Luna, que tiene una trayectoria de 40 años de labor en la plaza ubicada en bulevar Gálvez al 1600. Marta Astorga, integrante de la comisión directiva de ese grupo, señaló que para esta fecha suelen realizar un encuentro más reducido, pero este año se encontraron con la sorpresa de que llegaron muchos pedidos de participación de gente de otras provincias. “La feria tiene cien artesanos que son locales y calculamos que van a ser unos 60 invitados, que no son pocos para los tiempos que corren”, resaltó.

Horas y amor

La consigna sobre la cual se enfocará la edición de este año de la Feria Navideña es “cómprele al artesano”. “Nosotros vivimos la problemática de la que nadie escapa en este momento, que tiene que ver con las cuestiones económicas. Por eso promovemos una feria que invite a los ciudadanos santafesinos a comprarle al artesano. Muchas veces acercarse a la plaza y comprar un producto hace que a futuro, el artesano pueda sostener su trabajo y a su familia. La idea sería ‘compre artesanías porque no queremos desaparecer’”, apuntó Astorga.

El fundamento es que los creadores de artesanías, en tanto trabajadores de la cultura, no son ajenos a la compleja situación económica que atraviesa el país. “Hay una merma en todo, no estoy diciendo nada nuevo. Por eso nuestra campaña apunta a llegar a la gente con nuestra propuesta. Porque en los productos que se verán en los puestos no hay intermediarios. El artesano es el que produce lo que vende, su artífice. No hay que olvidar la dificultad que implica movilizarse, por los altísimos gastos”, indicó Marta.

Por último, la referente de la Feria de Artesanos del Sol y la Luna puso hincapié en el valor agregado que tienen los productos generados por los artesanos. “Se apunta a una manera diferente de producir. No se trata de productos en serie. Cada artesano, para llegar al puesto con suficiente mercadería, trabaja durante toda la semana y pone horas y amor a sus piezas”, remarcó.

Espectáculos

En el marco de la feria, se presentarán espectáculos cada tarde, a las 19.30: el viernes, el show de magia y humor del Mago Fernán; el sábado, una función del elenco de Teatro de Títeres Municipal; y el domingo, un espectáculo infantil y el recital de Grupo Identidad.