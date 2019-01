Solskjaer será el entrenador del Manchester United

El Litoral

Mientras sigue la danza de nombres para suceder a José Mourinho, quien fuera despedido días atrás, un ex jugador de la casa será quien tome las riendas del plantel de los Red Devils hasta que mitad del 2019.

El ex delantero del United tuvo una etapa de nueve años en el club (1996-2007) dónde anotó 126 goles en 366 partidos y desde el 2008 asumió como entrenador del filial del club inglés.

El noruego se sentará en el banco de uno de los equipos mas grande del mundo pero los nombres para ser el entrenador para la próxima temporada siguen tomando fuerzas, y todo parece indicar que los del United están decididos a contratar al argentino Mauricio Pochettino, hoy en el Tottenham.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC