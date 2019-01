https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 19.12.2018 - Última actualización - 11:18

11:16

El lado B de la política

Filtrado: si no lo invitan, el ex ministro no va

Ángel Sciara participó del acto de entrega de los premios “Raúl Alfonsín”, pero no fue invitado a una conferencia del ciclo Santa Fe Debate Ideas sobre economía.

Angel Sciara ostenta el mandato récord como ministro de Economía de la provincia. Foto: Archivo El Litoral



El lado B de la política Filtrado: si no lo invitan, el ex ministro no va Ángel Sciara participó del acto de entrega de los premios “Raúl Alfonsín”, pero no fue invitado a una conferencia del ciclo Santa Fe Debate Ideas sobre economía. Ángel Sciara participó del acto de entrega de los premios “Raúl Alfonsín”, pero no fue invitado a una conferencia del ciclo Santa Fe Debate Ideas sobre economía.

El Litoral | politica@ellitoral.com Angel Sciara ostenta el mandato récord como ministro de Economía de la provincia ya que ocupó el cargo durante ocho años. Hoy, muy cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, es asesor directo en temas económicos y el jueves quiso estar en el acto de entrega de los premios “Raúl Alfonsín” en reconocimiento a personas destacadas de la vida democrática santafesina donde se estrechó en un largo abrazo con Juan Carlos Hidalgo con quien realizó varios temas de investigación. Ese mismo jueves, a la tarde, el gobernador Miguel Lifschitz participaba de la conferencia denominada “¿Qué economía, para qué Argentina?”, en el marco del ciclo Santa Fe Debate Ideas, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires y del que participaron los economistas Marina Dal Poggetto, José M. Fanelli, Martín Guzmán, Martín Lousteau y Martín Redrado. Cuando se le preguntó a Sciara si iba a asistir dijo no haber sido invitado y destacó de ese panel el valor académico de Guzmán.