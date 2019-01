Siguen las negociaciones entre Colón y Comesaña

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 19.12.2018 - Última actualización - 11:33

11:29

La oferta del sabalero sigue firme. El DT uruguayo también analiza un ofrecimiento de Junior.

Son horas decisivas en Colón. Las negociaciones entre el presidente, José Néstor Vignatti, y el director técnico uruguayo Julio Comesaña continúan.

Por lo que pudo averiguar El Litoral, el máximo dirigente rojinegro habló telefónicamente con el entrenador charrúa. Al mismo tiempo, se puede decir que ya estaría listo para enviar un pre-contrato para el técnico con precisiones de salarios, premios y demás cuestiones.

Cabe señalar que Comesaña también tiene en sus manos el ofrecimiento de Junior de Barranquilla. El club al cual sacó campeón en Colombia le ofertó al DT uruguayo continuar en la institución.

Preguntas y respuestas

En una entrevista con El Heraldo publicada este miércoles 19 de diciembre el propio Comesaña dio algunas pistas.

— ¿Qué tan seductora es la oferta de Colón?, se le preguntó.

—Puntual y concreta, depende de lo que yo responda. Depende de que yo diga sí o no. Para decir sí, debo ir allá y mirar muchas cosas que me interesan saber. Sería para una etapa de año y medio. Están apostando todo. Esperemos para ver qué resulta.

— Junior tiene ventaja sobre Colón…, consultó el medio colombiano.

— Es que yo no me voy a ir de aquí sin hablar con la gente de Junior, respondió Comesaña.

— Han tenido paciencia en Colón…, insistieron desde El Heraldo.

— Sí, ellos están dispuestos y esperando, pero no es necesario que me digan en qué situación están, no puedo jugar con eso, en esta semana debo tomar una decisión.

— ¿No es cierto que viaja el jueves a Argentina?, preguntó el citado medio.

— No, en absoluto. Es muy difícil que yo me mueva de acá en estos días, va a venir mi hija (Lorena) desde Estados Unidos con dos nietos, hasta el 27 que se van los hijos, aspiro a tener un tiempo con mi familia porque es el único tiempo que voy a tener. También está la posibilidad que me quede sin trabajo

