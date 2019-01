Trump: "México está pagando (indirectamente) por el muro"

El Litoral

Un día después de la firma del nuevo tratado de comercio, el presidente de los Estados Unidos escribió en su twitter que "México está pagando (indirectamente) la construcción del muro en la frontera).

Mexico is paying (indirectly) for the Wall through the new USMCA, the replacement for NAFTA! Far more money coming to the U.S. Because of the tremendous dangers at the Border, including large scale criminal and drug inflow, the United States Military will build the Wall!