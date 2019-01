Estados Unidos retirará las tropas en Siria

El Litoral

Según publicó el mandatario en su cuenta de Twitter, el ejercito estadounidense dejará Siria donde actualmente mantienen a 2000 soldados.

“Hemos derrotado al ISIS en Siria, mi única razón para estar allí durante la presidencia Trump” señaló el presidente de Estados Unidos.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.