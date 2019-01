El senador Marino negó las acusaciones por presunto abuso

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El legislador de la provincia de La Pampa dijo que no fue notificado y que se enteró por los medios.

Este jueves pasado el mediodía, en el marco de la sesión extraordinaria en el Senado tomó la palabra Juan Carlos Marino (UCR), quien fue denuncia por presunto abuso.

En su alocución, dirigida a la presidente de la Cámara, Gabriela Michetti, el legislador de la provincia de La Pampa dijo: “Niego haber tenido respecto de la denunciante una situación como la que se ha denunciado en la causa, de la cual no he sido formalmente notificado sino que he tomado conocimiento por los medios de comunicación”.

"Le hago saber que pongo a disposición de este cuerpo que integro mis fueros como senador de la Nación", concluyó.

Cabe señalar que Marino fue imputado por el fiscal federal Federico Delgado en la causa donde fue denunciado por presunto abuso sexual. También fueron imputados dos colaboradores.

En un dictamen entregado al juez federal Ariel LIjo, el fiscal pidió una serie de medidas de prueba en lo que sostuvo se trata de una "averiguación de delito", según se informó.