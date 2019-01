https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 19.12.2018 - Última actualización - 20.12.2018 - 8:35

20:27

El Concejo aprobó el Cálculo de Gastos y Recursos para el 2019

Corral ya tiene su último Presupuesto, pero la oposición "marcó la cancha"

Hubo “redireccionamientos” de recursos para un fondo de asistencia alimentaria: se asignaron unos $ 19 millones. Dispusieron $ 5 millones para remodelar la ex Estación Mitre, y $ 3 millones para microcréditos a emprendedores. Se autorizó la toma de empréstito por $ 132 millones para cloacas en barrio Transporte, pero no los dos pedidos por el Ejecutivo.

Luciano Andreychuk landreychuk@ellitoral.com

Twitter: @landreychuk

En una sesión con un prólogo interminable (más de tres horas se “estiró” la reunión de labor parlamentaria), el Concejo aprobó el Presupuesto Municipal 2019, el último de la gestión del intendente José Corral. El cálculo de gastos corrientes y de capital (incluidos la administración central y organismos descentralizados, Caja de Jubilaciones, etc.) fue aprobado en $ 8.321.184.701, mientras que los recursos se fijaron en $ 8.681.360.635 en todo concepto.

Estos números fueron más elevados que el proyecto original enviado por el Ejecutivo, porque se añadieron y -a su vez- se redireccionaron recursos: para un fondo de asistencia alimentaria, para microcréditos a emprendedores y para la remodelación de la ex Estación Mitre, donde funciona el centro cultural El Birri, más otros ítems. No se autorizaron los dos empréstitos solicitados por el Ejecutivo (uno de hasta 10 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo, y otro de $ 150 millones para el recambio de luminarias Led en la ciudad). Pero aquí el PJ puso su jugada: le autorizó la toma de endeudamiento por $ 132.500.000 para hacer la obra de infraestructura de la red de desagües cloacales en la jurisdicción de la Vecinal Facundo Quiroga Etapa I: Infraestructura Básica) que incluye los barrios Facundo Quiroga, Transporte, Nueva Pompeya, Pompeya Oeste y Gral. Belgrano.

Asistencia alimentaria

Dentro del presupuesto se creó un fondo de asistencia alimentaria en el presupuesto, que estará destinado a reforzar el equipamiento del gasto que demandan las instituciones que tienen comedores comunitarios y merenderos. A ese fondo, el Ejecutivo deberá destinar el 3% como porcentaje de recaudación de la base imponible en concepto de Derecho de Registro e Inspeccción (Drei), “para bancos y empresas sometidas al régimen de entidades financieras no bancarias. Serían hasta unos $ 19 millones, dijeron a El Litoral fuentes deliberativas.

Se agregaron 5 millones de pesos para remodelar la ex estación Mitre, donde funciona el Centro Cultural y Social El Birri. Esto se aprobó como ordenanza, pero los fondos están atados al presupuesto, lo mismo que otros $ 3 millones para el programa “Fondo de Financiamiento para Microcréditos”, destinado a la promoción de pequeños emprendimientos industriales, comerciales o de subsidios.

De Rentas Generales, se destinarán $ 800.000 para el financiamiento de la movilidad para competencias deportivas barriales de fútbol infantil y hockey, dice el artículo 26. Se autoriza al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias para tal fin.

>>> Boleto gratuito para secundarios Con otra ordenanza, el Legislativo local aprobó el Boleto Educativo Municipal Gratuito para alumnos secundarios de la ciudad, que podría ser utilizado solamente durante los días hábiles del ciclo escolar entre marzo a noviembre, en un máximo de dos pasajes diarios.

