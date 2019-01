https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rodrigo “Negro” González adelantará junto a su banda canciones de su próximo disco: será frente al río, de la mano de invitados y en la vigilia de su cumpleaños.

El sábado, en Piedras Blancas Experimento Negro despide el año Rodrigo "Negro" González adelantará junto a su banda canciones de su próximo disco: será frente al río, de la mano de invitados y en la vigilia de su cumpleaños.

Experimento Negro despide el año frente al río el sábado, a partir de las 22, en el complejo Piedras Blancas (Ruta 168 y Costanera Este). Será un show adelantando más canciones nuevas del próximo disco “Vos”, con muchos invitados que compartirán el escenario con la banda.

Como sucedía algunos años atrás, el cierre coincide con la vigilia del cumpleaños de Rodrigo “Negro” González, vocalista y artífice de este proyecto artístico, quien dialogó con El Litoral sobre su momento artístico.

Festejo y cierre

—Volvés a festejar tu cumpleaños, como hace un tiempo que no hacías.

—Sí, siempre pasaban cosas con el tiempo; el 23 de diciembre siempre es una fecha muy especial para mí, desde niño: era muy cercana a las fiestas, a la Navidad. De las veces que lo hice tuve que suspender un par, porque si no era porque venía un huracán, hacían 6.000 grados centígrados, cosas raras.

Queríamos hacer un cierre de año, teníamos muchas ganas, pero no venderlo tanto de “tocar para mi cumpleaños”: un poco coincidió también en cómo veníamos laburando con La Cruda, que no sea una fecha muy pegada a esa. Apareció la posibilidad: dijimos “vamos a hacerlo, busquemos un lugar donde si el clima acompaña no estemos encerrados y podamos disfrutar de una linda noche”. Y se nos ocurrió esta “craneada” de Piedras Blancas.

Lo nuevo

—Estás mostrando cada vez más temas de “Vos”. ¿Qué nos podés ir contando de lo que va siendo este material?

—Semana a semana va avanzando un poquitito más: estamos terminando toda la misión con el “Luta” (Luciano Luggren), que es mi mano derecha musical en este momento, a quien me llevé a Buenos Aires para grabar las cosas en el estudio MCL. Con él estamos terminando la parte de la edición para ya entrar en las mezclas. Empezamos la edición en estudio El Pote, y para abaratar costos y hacerlo más dinámico armamos un miniestudio muy sencillo en mi casa, va más rápido.

En el recital vamos a estar mostrando casi el 70 % del disco, vamos a incluir un par de canciones más que no hemos tocado nunca: estamos probando material nuevo todo el tiempo.

—¿Para cuándo podrá estar ese material?

—No quiero poner fechas porque siempre le pifio y feo. Me encantaría que en cuatro o cinco meses ya esté cocinado. Obviamente el “Luta” cuando lea esto va a largar una carcajada (risas), pero es mi idea: espero que sea diferente al proceso del disco anterior, que fue muy largo y tuvo muchos tropezones. Esta vez es como que va todo mucho más aceitado y espero que pueda salir más rápido.

Reunión

—¿Cómo afectó la agenda el hecho de que este año hubo varias fechas de La Cruda, y cómo lo viviste?

—Le presto mucha atención, y me gustaría hacerlo con un poco más de fluidez y de garantía de garganta. Anduve renegando bastante este año con mis cuerdas vocales, y estoy ocupándome de eso para rendir un poco más. Ya tengo una edad donde uno tiene que ser un poco más ordenado y, si bien disfruté muchísimo todo lo que era la reunión de La Cruda y las fechas que fueron saliendo, también me fueron condicionando tanto el laburo de edición del disco de Experimento como obviamente los recitales.

Traté de darle prioridad a las dos cosas, porque me las tomo muy en serio: una es una marca registrada y muy conocida. Pero por eso le pedí a los chicos después del recital de Paraná (7 de diciembre) que hagamos un parate, porque estamos todos con las grabaciones de nuestros discos: el mío, Tristán (Ulla) está en el mismo punto que yo, quizás más avanzado; los chicos (Martín Zaragozi y Leo Moscovich) con Mambonegro... Personalmente necesito más tiempo para poder dedicarme y cerrar el disco, y afianzar un poco más la banda.

Convites

—Va a haber invitados el sábado. ¿Se pueden contar?

—Si bien obviamente voy a quedar mal con un montón de amigos, porque me encantaría que sea una cosa larguísima e invitar a todos (amigos y gente que quiero mucho y me ha invitado a participar en una canción con su banda, esto fue una cosa jugada y no tenía mucho margen como para más de cuatro o cinco amigos de diferentes lugares.

Voy a llamar al “Flaquito” (Agustín) Ferrero, a quien quiero mucho y estamos muy en contacto últimamente por la vida misma; lo voy a invitar a Charly Bovino de Los Cuervos, una persona a la que quiero mucho, y me ha invitado a participar de una canción de su banda, que me encanta; va a estar Maxi Schweizer, de Los Gastro: lo conozco a él y al hermano desde hace muchísimos años; y un par de sorpresitas más que voy a dejar para esa noche. Van a ser cinco personas de diferentes bandas y lugares que tienen una relación afectiva conmigo, y disfruto de compartir canciones con ellos.