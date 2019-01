https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 20.12.2018

El sereno de la casa resultó herido

Entradera y tiroteo en la casa del ex intendente de Merlo, Raúl Othacehé

Cuatro ladrones encapuchados ingresaron en la casa Raúl Othacehé, ex intendente de Merlo. Dentro del lugar, hubo un enfrentamiento a tiros que terminó con el sereno herido.

Foto: Captura de video



