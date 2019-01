https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Será para los días hábiles del ciclo escolar en un máximo de dos pasajes diarios.

De marzo a noviembre El Concejo estableció un boleto gratuito para estudiantes secundarios

El proyecto de Boleto Educativo Municipal Gratuito, que tomó estado parlamentario a principios de este año, fue respaldado por la firma de 12327 vecinos de todas las franjas etarias y socio-económicas.



Ya aprobado, la Ordenanza busca generar mejores condiciones y garantizar el acceso y permanencia en el derecho a la educación.



Para eso, establece en la Ciudad de Santa Fe la gratuidad del boleto escolar para estudiantes secundarios, tanto de instituciones educativas públicas de gestión estatal, como de gestión privada con aportes del Estado. Incluye también a los bachilleratos populares. Al no distinguir el tipo de institución, se cumple con un estándar de los derechos fundamentales: su universalidad.



El Boleto Educativo Municipal Gratuito podrá ser utilizado solamente durante los días hábiles del ciclo escolar, entre los meses de marzo a noviembre, y con un máximo de dos pasajes diarios.



Para ser beneficiario, se deberá acreditar, al comienzo de cada año, la calidad de alumno regular y los demás requisitos al Departamento Ejecutivo con su reglamentación.



El Boleto Educativo Municipal Gratuito comprende a todas las líneas de servicio público de transporte de pasajeros por colectivos de la Ciudad.



Para su financiamiento, se crea el “Fondo para el Boleto Educativo Municipal”. Este fondo va a estar formado por las partidas presupuestarias que todos los años se le asigne a través del presupuesto y, además, tiene afectaciones específicas que son las siguientes:



Se afecta del Derecho de Registro e Inspección a bancos y entidades financieras no bancarias, un equivalente a una alícuota del 0.5% (o 5%o) sobre el total de la base imponible del tributo. Esto equivale a unos 25 millones de pesos. Las entidades financieras no bancarias son las que prestan servicios financieros o bursátiles, pero que no realizan las mismas operaciones que los bancos, por ejemplo las compañías de crédito y préstamos. Estos son los sectores con mayor renta del país en los últimos años.



A su vez, se afecta del Derecho de Registro e Inspección al juego, una alícuota que varía según si los sujetos gravados ingresan o no en el régimen especial de deducciones que tienen establecidos. La alícuota general para ellos es del 9% (o 90%o), y en ese caso se afecta al boleto el equivalente a una alícuota del 2,7% (o 27%o). En caso de que el sujeto gravado esté dentro de un régimen de reducción y su alícuota sea del 7,2% (o 72%o), lo afectado al boleto es el equivalente a una alícuota del 0,9% (o 9%o), y si por las deducciones se encuentran gravados con una alícuota del 7% (o 70%o), se afecta al Boleto Educativo el equivalente a una alícuota del 0,7% (o 7%o).



El universo de estudiantes secundarios de Santa Fe es de aproximadamente 33.000 alumnos, según datos del Ministerio de Educación. Pero este es un universo máximo ya que no todos se trasladan en colectivo a su escuela. Ya sea por cercanía o porque lo hacen a través de otros medios.

Declaraciones

“Se ha trabajado mucho en esta propuesta; hoy estamos logrando un primer paso, garantizando el boleto gratuito a los estudiantes secundarios. Esto requirió de mucho consenso. Se juntaron más de 12.000 firmas; se visitó establecimientos escolares y hoy consagramos un primer paso como un beneficio para los estudiantes en edad escolar”

“Esto va a afectar 12261 alumnos de nuestra ciudad. Esperemos que esto impacte positivamente en el bolsillo de las familias de los estudiantes”

“Entendemos que resulta sumamente importante generar políticas públicas tendientes a lograr que se profundice la inclusión y garantice un mayor acceso de los alumnos a los distintos establecimientos educativos”, expresó el concejal Martínez Kerz.

“Facilitar los medios de accesibilidad para garantizar la educación, derecho amparado por nuestra Constitución Nacional, es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y una obligación del Estado”, djo.

“Esta propuesta tiende a brindar una herramienta elemental en pos de generar una política educativa que anhela avanzar hacia una mayor equidad con igualdad de acceso a oportunidades, facilitando desde nuestro rol de representantes de los vecinos de Santa Fe todos los medios conducentes a lograr una educación sin distinciones”, concluyó Martínez Kerz.

Otras voces

Concejal Leandro González (UCR-FPCyS): “Momentos complejos como atravesamos el Concejo está a la altura de las circunstancias. Celebramos poder impulsar una medida positiva avanzando con los estudiantes secundarios. Nos parecía oportuno acompañar esta iniciativa”.

Concejal Juan Cesoni (PJ-Santa Fe): “Felicitamos al concejal Martínez Kerz por esta iniciativa. Esta demanda tiene décadas, épocas de lucha en la historia de nuestro país. Es un hecho más que relevante que la ciudad esté brindando esta herramienta a los jóvenes, para que los chicos puedan llegar a la escuela. Es un hecho relevante que la ciudad capital tenga este instrumento maravilloso. Felicito a los concejales que hoy sancionan este beneficio a los estudiantes secundarios de la ciudad”.