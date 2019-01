https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.12.2018 - Última actualización - 10:27

10:14

El pedido de deuda no se aprobó dentro del Presupuesto

Insistirán por el crédito para refaccionar el Mercado Progreso y el ex Liceo Municipal

El intendente Corral se mostró molesto con los concejales del Frente Progresista que no dieron el aval para aprobar el dinero gestionado con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Son 12 millones de dólares.

El intendente explicó los alcances del crédito que por el momento no se aprueba por parte del Concejo Foto: Flavio Raina



El pedido de deuda no se aprobó dentro del Presupuesto Insistirán por el crédito para refaccionar el Mercado Progreso y el ex Liceo Municipal El intendente Corral se mostró molesto con los concejales del Frente Progresista que no dieron el aval para aprobar el dinero gestionado con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Son 12 millones de dólares. El intendente Corral se mostró molesto con los concejales del Frente Progresista que no dieron el aval para aprobar el dinero gestionado con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Son 12 millones de dólares.

El Litoral Este miércoles el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó el Presupuesto para el 2019, el último para la gestión de José Corral. Uno de los puntos sobresalientes fue la no inclusión a un pedido de endeudamiento por parte del Ejecutivo para refaccionar dos edificios de la capital provincial: el Mercado Progreso y donde funcionaba el Liceo Municipal (ahora en el Molino Marconetti). Ante este panorama, este jueves por la mañana el intendente Corral enfrentó los micrófonos y expresó sus quejas para con el bloque de concejales del Frente Progresista, quienes no avalaron el pedido de deuda. “La mala noticia es que los concejales, especialmente el bloque del Frente Progresista no quisieron tratarlo, no aprobaron un crédito que teníamos gestionado y aprobado por la Agencia Francesa para el Desarrollo para los diseñadores y para emprendedores de la ciudad”, dijo el mandatario santafesino. En ese sentido, Corral anticipó que insistirá para que se logre la llegada de ese capital, unos 12 millones de dólares (500 millones de pesos), que están destinados a poner en valor los mencionados espacios. “Vamos a instar a que la semana próxima, antes que termine el año, se vuelvan a reunir para que se apruebe este crédito. Es importante porque se requieren dos tercios para tomar deuda. Entonces, hay voluntad del Partido Justicialista y del bloque de Cambiemos pero los concejales del Frente Progresista (Emilio Jatón, Leandro González, Sergio Basile y Franco Ponce de León), se negaron a tratarlo. No nos parece que haya razones por lo tanto vamos a insistir”, remarcó. Importancia En otro tramo de su contacto con la prensa, el intendente explicó la importancia de iniciativas como “Diseña Santa Fe”. “Es una cantera de oportunidades y de trabajo, que en algunos momentos están en diferentes lugares, hoy están en la Estación Belgrano. Queremos que tengan una ubicación definitiva en el Mercado Progreso para lo cual habíamos conseguido el crédito y queríamos iniciar las obras en enero o febrero para lo cual necesitábamos esta aprobación”, destacó Corral. “Poner en valor esos lugares y conseguir algunas herramientas de consultoría y apoyo para que se desarrollen era lo que esperábamos que el Concejo ayer lo apruebe. Es un crédito muy favorable, con cinco años de gracia y un 1% - 1.5% de tasa de interés. Sin embargo no lo trataron y el problema es que los concejales volverán a reunirse recién en marzo, con lo que perdimos tres meses”, cerró.

Temas: