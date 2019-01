https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mucho más que un partido

Otro gran paso por la reinserción

En Rosario, Gladiadores, equipo conformado por internos y ex internos de establecimientos carcelarios de la Provincia, disputó su primer encuentro amistoso ante Old Resian.

