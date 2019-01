Un ladrón en el dormitorio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Al ser descubierto atacó con una chuza al dueño de casa. Finalmente escapó por una ventana.

Un padre y su pequeña hija vivieron momentos de terror a manos de un delincuente que se introdujo en su vivienda. Al ser descubierto, el intruso atacó con una chuza al dueño de casa y finalmente escapó, en un grave hecho acontecido el lunes en barrio Roma.

Aquella jornada se presentó inestable y con lluvias intermitentes. Pasado el mediodía

Eduardo (48) se encontraba en su casa de pasaje Magallanes 3800, junto a su pequeña hija (10) que jugaba con su computadora.



Ruidos extraños



* “Estábamos tranquilos y en silencio hasta que en un momento escucho un ruido. En principio no le presté mayor atención porque pensé que podía ser la lluvia o el viento. Pero al cabo de unos minutos vuelvo a escuchar un ruido ya bastante más fuerte. Me acerco hasta un dormitorio y me encuentro con una persona adentro, revisando los roperos”, narró Eduardo a El Litoral.



El inesperado “visitante” era un hombre de entre 30 a 35 años, que estaba a cara descubierta y vestido de manera informal.



“Apenas lo ve le grito ‘¡Qué hacés acá adentro!’ y me le voy encima. Entonces el tipo mete la mano en un bolsillo y saca algo metálico, pero que no era un cuchillo. Cuando me doy cuenta que no era un arma blanca, me le tiro encima y el me atacó con ese objeto (después se supo que era una especie de pipeta o bombilla). Me lo clavó por todos lados”, prosiguió.



“Si me seguís, te mato”



“Después se subió a la cama y me empieza a patear” -continuó Eduardo-. “Se quería escapar por la misma ventana por donde entró. Yo retrocedo y el tipo se zambulló por la ventana. Lo agarré de la pierna, pero después lo solté para no hacerle daño. Quedó semicolgado del portón de entrada y cuando vio que yo me acercaba me dijo ‘si me seguís... te mato’.



Como ví que no tenía grandes cosas, no llevaba un bolso ni nada, entonces le dije ‘tranquilizate y andate nomás’.



Según se supo el malviviente ingresó a la propiedad, previo escalar el portón de un garaje. Desde allí alcanzó una ventana por donde se introdujo al dormitorio.



Quedamos mal



Tanto Eduardo como su hija no tardaron en evidenciar las consecuencias físicas y psicológicas que les dejó tan angustiante momento.



“La nena quedó muy mal, está asustada. Se dio cuenta que si este tipo tenía un cuchillo hoy su padre podría estar herido o muerto. Y yo también no estoy bien. No puedo dejar de pensar qué hubiese pasado si mi hija estaba sola. Ahora mismo estando en la casa, tomamos el recaudo de cerrar las puertas internas con llave. Tengo miedo hasta de ir al supermercado, porque no sé qué voy a encontrar cuando regrese”, remarcó.



“Ahora hay que enrejarse por completo. Hacer parecer la casa como una prisión. Voy a poner alambres con púas, en fin... ya no sabemos qué hacer. En cambio los delincuentes saben que cuando te encuentran adentro ellos tienen todas las de ganar. No los podes tocar, porque después te hacen juicio o toman represalias”, culminó.