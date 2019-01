https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se le adeudan los gastos operativos de 2018

El Equipo Argentino de Antropología Forense suspende sus actividades porque el gobierno no le paga

Al no girarse los fondos acordados con el Estado, el EAAF no podrá continuar con la identificación de los soldados de Malvinas, la búsqueda de desaparecidos de la dictadura y la colaboración en casos de femicidios, trata de personas, desapariciones actuales o causas complejas como AMIA, entre otras actividades.

