Un intendente bonaerense fue condenado a prisión por robar plata

Se trata de Gustavo Menéndez, actual titular del Ejecutivo de Merlo y que además fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

El Juzgado Correccional 3 de Mar del Plata condenó hoy al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, a dos años y seis meses de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, acusado de haber estafado al Estado a partir de la desaparición de 600 mil pesos del Tesoro del Casino Central de esa ciudad balnearia.



Fue en el marco del juicio por la causa conocida como "mochila verde", que estuvo a cargo del juez Jorge Luis Rodríguez e investigó irregularidades en el manejo de dinero de ese establecimiento.



A través de un comunicado, Menéndez calificó la sentencia de "insólita" y adelantó que va a presentar un recurso de apelación para que sea revisada.



El caso se inició en el 2007, cuando el actual intendente de Merlo se desempeñaba como director provincial de Casinos durante la Gobernación de Felipe Solá.



De acuerdo con la denuncia original, luego de que la Auditoría de la Provincia detectara un faltante de 600 mil pesos en el Tesoro del Casino Central de Mar del Plata, un grupo de personas trasladó esa misma cifra desde otra casa de juegos de azar cercana para cubrir el hueco, hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad de ambos lugares.

Según las filmaciones, el efectivo habría salido y entrado de los locales escondido en una mochila verde, lo que habría sido posible gracias a la connivencia de las autoridades locales.



Por esta misma razón también fue condenado Enrique Daniel De Luca, quien en aquel momento era el jefe de Administración del Casino Central.



El fiscal del caso, Fernando Berlingeri, sostuvo que ambos funcionarios "abusaron del poder jerárquico que ostentaban" al disponer de esos fondos "pese a que no tenían la custodia formal" de los mismos.



La denuncia llegó a juicio en el 2015 y, aunque Menéndez pidió en varias ocasiones su sobreseimiento, la investigación en su contra avanzó.



"Vamos a apelar el fallo y a agotar las vías recursivas que me concede la ley, a la que siempre me sometí. Agradezco las muestras de apoyo, el cariño y sobretodo que crean en mi inocencia. No se equivocan si lo hacen", advirtió Menéndez.



El también ex presidente del PJ bonaerense sostuvo que "sin un Poder Judicial verdaderamente independiente no tendremos jamás destino como Nación".



"La sentencia tuvo nulo contenido jurídico y excesivo impulso político, pero de la política miserable de prevalecer callando voces disidentes", opinó.



Por su parte, el PJ Nacional emitió un comunicado en el que se solidarizaron con el jefe comunal y sostuvo que el fallo "forma parte de una extorsión" de la Justicia "contra un dirigente opositor al Gobierno".



Menéndez asumió en como intendente de Merlo en 2015 tras ganar la interna contra Raúl "El Vasco" Othacehé, que también fue noticia en las últimas horas porque sufrió un violento intento de asalto en su casa.