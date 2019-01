https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

¿A quién reivindicamos los argentinos? (por Luis Niel) El problema del doble estándar

Luis Niel (*)

Siempre me resultó llamativo y sorprendente el patente, flagrante, y, por momentos, obsceno doble estándar que tenemos los argentinos. Como profesional de la filosofía, cuya misión consiste grosso modo en defender cierta coherencia y racionalidad argumentativa, me resulta asombroso observar contradicciones no casuales (puesto que todo ser humano cae inevitablemente en algún momento de su vida en contradicciones), sino, por llamarlas de algún modo, contradicciones fundamentales o estructurales, es decir, que por su calibre y alcance deberían ser evidentes y explícitas para aquéllos que caen en ellas. Por supuesto, se me podrá objetar, desde el marco de alguna izquierda, que la contradicción es parte de la “lógica dialéctica” que mueve la Historia. Sin entrar en los pormenores de la lógica hegeliana (heredada a su modo por Marx), me inclino más a creer, sobre todo cuando se trata no de complejos procesos filosóficos-históricos, sino más bien de manifestaciones populares y espontáneas, que esto no es más que una excusa para justificar que se puede ser blanco y negro al mismo tiempo, dependiendo del interés particular que se pretenda defender en una determinada circunstancia.

Por supuesto, cuando me refiero a estas contradicciones pienso fundamentalmente en ciertas agrupaciones de izquierda o, como prefiero denominarlas siguiendo sus tendencias más actuales, la “posmo-izquierda”, puesto que hoy asistimos más bien a formas de un marxismo recauchutado artificialmente con posmodernismo francés (en especial de Foucault, aun cuando éste no se viera a sí mismo como “posmoderno”) que suele tomar un profundo sesgo relativista, pasando por filosofías de género, un ambientalismo y ecologismo que rayan con cuestiones místicas, y la lista podría continuar. En síntesis, dicho menjunje ideológico -que sin lugar a dudas horrorizaría al mismo Marx- hace que el viejo Cambalache de Discépolo sea más actual que nunca. Pero no, no me detendré en esta oportunidad a criticar a la “posmo-izquierda”, ni al marxismo en general, puesto que esto llevaría un estudio pormenorizado que excede el marco de esta nota periodística. No, mi crítica es mucho más modesta: en este marco sólo quiero plantear la pregunta de a quién reivindicamos simbólicamente los argentinos.

Todo comenzó cuando hace sólo un par de días venía caminando por calle Juan de Garay de la ciudad de Santa Fe, y al llegar a la esquina de 1º de Mayo me encuentro con una gran manifestación frente al Ministerio de Salud de Santa Fe, convocada en nombre de una enorme cantidad de reclamos (algunos de ellos, por cierto, legítimos), pero motivada principalmente por la votación del Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Una gran cantidad de banderas de Corriente Clasista y Combativa, del Movimiento Evita, etc. (¡perdón si me olvido de alguien!), captaron mi observación hasta que vi una enorme bandera del Che Guevara (transformado ya desde hace tiempo en una suerte de ícono posmo-capitalista de adolescentes revolucionarios), pero lo que me llamó más profundamente la atención fue una bandera en particular; sí, sólo una, que no es la primera vez que la veo, sea ya en manifestaciones populares, como en recintos académicos: me refiero a una bandera que reivindicaba a Mao Tse Tung (o Mao Zedong, según el caso). Como no es la primera vez que veo una bandera reivindicando a dicha figura del comunismo chino, en un principio no me sorprendió (algo que, debo reconocer, es un síntoma muy grave), pero a medida que seguí mi camino, me llevó a preguntarme: ¿a quién estamos reivindicando los argentinos? ¿Cómo es posible reivindicar simbólicamente a Mao? Si mi memoria no me falla, prácticamente todas las agrupaciones sociales y políticas denostan categóricamente la sangrienta dictadura de los años 70, son defensoras acérrimas de (la universalidad de) los Derechos Humanos, repudian abiertamente toda forma de violencia o “represión” ejercida desde el Estado (aun cuando ésta se ejerza en nombre de la ley), y la lista podría seguir, y todo esto, ¡¿reivindicando la imagen de Mao Tse Tung?! Me pregunto: ¿nadie ve aquí la incongruencia? Quiero creer que no, puesto que en nuestro querido país hay mucha gente honesta y trabajadora (en los más diversos estratos sociales), y con un gran sentido común, que no suele caer en semejantes “contradicciones performativas”. Pero, al flamear dicha bandera de Mao, me pregunto: ¿se sabrá bien quién fue Mao?

En este reducido marco es imposible entrar en los detalles de las grandes “gestas” del viejo líder de la China comunista. Pero sí se podrían mencionar algunos pequeños detalles de Mao Tse Tung: que fue un dictador, que no creía en la democracia (al menos como la entendemos la mayoría, en el marco de un sistema republicano constitucional con división de poderes y elección de representantes a través del sufragio), como tampoco creía en las libertades (ni individuales ni colectivas); pero quizás lo más relevante a mencionar aquí es que, según algunos estudios muy serios realizados en los últimos años, se lo podría considerar el más grande genocida (o democida) del siglo XX. Baste sólo mencionar la minuciosa biografía de Jung Chang y Jon Halliday (2005), o el inmenso estudio sobre la reciente historia China de Jonathan Fenby (2008), o el detenido análisis de sus crímenes de Jean-Louis Margolin (1997). En general, coinciden las recientes investigaciones en que Mao es el responsable (directo o indirecto) de la muerte de entre 50 y 70 millones de personas, superando de este modo en la pole position a grandes figuras del rubro “genocidas” como Adolf Hitler y Joseph Stalin. Por supuesto, se me podrá objetar que el “Gran Salto Adelante” y la “Revolución Cultural” fueron hitos fundamentales para el nacimiento de la nueva China moderna. Pero, ¿cómo es eso? ¿Reivindicamos ahora ciertos acontecimientos históricos por encima de los Derechos Humanos de las víctimas? Tenemos que ponernos de acuerdo en un punto: todos los grandes genocidas y tiranos de la historia defendían alguna causa “legítima” para algún bando, pero el concepto mismo de “Derechos Humanos” implica, precisamente, la idea de ciertos Derechos que son inherentes a la naturaleza de todo hombre, y que son universales e inviolables con absoluta independencia de la causa que se pretenda reivindicar (sea ésta de izquierda o de derecha). Como dije en un comienzo, el problema que me planteó la reivindicación explícita de Mao Tse Tung fue el problema de la contradicción y del doble estándar con que a veces nos movemos en Argentina.

Muchas preguntas me surgen en este contexto: ¿Cómo funciona eso de exigir juicios (y condenas acordes) por crímenes de lesa humanidad para militares y policías de la última dictadura (sin ningún tipo de consideración humanitaria, como por ejemplo, el beneficio del 2x1), y, al mismo tiempo, casi sin darnos cuenta, se enarbola la imagen de una persona a la que se le imputa la muerte de cerca de 70 millones de vidas? Me lo podrán explicar, pero no, no lo entiendo ni creo que podré entenderlo. Se me podrá decir que no fueron 70 millones de muertos sino menos; pero, ¿cuántos menos? ¿10 millones, 20 millones, 30 millones menos? La representación de dichos números no entra en la cabeza por su dimensión, ya que estamos hablando, en cualquier caso, de cifras mayores a la de toda la población de la República Argentina. Hagamos un experimento mental y supongamos, siendo generosos, que le imputemos “sólo” 30 millones de muertos a Mao (que es mucho menos de lo que sostienen los investigadores mencionados arriba): ¿por cuánto tenemos que multiplicar 30.000 (presunto número de desaparecidos en la Argentina) para llegar a 30 millones? No se asuste, hay que multiplicar por 1000. En otras palabras, por cada desparecido en la Argentina hubo mil muertos en China.

A modo de reflexión final: creo que bajo ningún concepto debemos abandonar las banderas del Humanismo; sigamos defendiendo causas nobles y justas; pidamos condenas por crímenes de lesa humanidad (para todos, no sólo para algunos); que paguen (todos) con condenas y penas efectivas. Pero tengamos en cuenta a quién reivindicamos cuando enarbolamos ciertas banderas; el efecto simbólico puede ser muy fuerte (y de hecho lo es), al punto tal de llevar al paroxismo de lo absurdo todo tipo de proclama, declinando y borrando todo sentido común al caer en flagrantes contradicciones, y, lo que es mucho peor, posicionándonos del lado de la más absoluta inmoralidad de defender a genocidas que marcaron algunas de las páginas más tristes y oscuras de la historia del siglo XX.

(*) Investigador de Conicet y profesor en la UNL. Doctor en Filosofía por la Universidad de Colonia, Alemania. Postdoctoral en la Universidad de Fordham, Nueva York, EE.UU.