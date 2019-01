https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.12.2018

22:53

Luego de presentar su plan de negocios como culminación del proceso, los emprendedores culturales recibieron sus certificados de manos de autoridades de la UNL y la Municipalidad de Santa Fe. Fue este martes en el stand institucional de la incubadora, en la Feria Diseña Santa Fe.

Vinculación Expresiva: 18 emprendimientos finalizaron su preincubación Luego de presentar su plan de negocios como culminación del proceso, los emprendedores culturales recibieron sus certificados de manos de autoridades de la UNL y la Municipalidad de Santa Fe. Fue este martes en el stand institucional de la incubadora, en la Feria Diseña Santa Fe. Luego de presentar su plan de negocios como culminación del proceso, los emprendedores culturales recibieron sus certificados de manos de autoridades de la UNL y la Municipalidad de Santa Fe. Fue este martes en el stand institucional de la incubadora, en la Feria Diseña Santa Fe.

En la edición de 2018, egresan de la etapa de preincubación en Expresiva un total de 18 emprendimientos locales vinculados a las industrias culturales y creativas. Todos ellos han realizado y presentado su plan de negocios y avanzarán hacia el proceso de incubación. Se trata de Mucho Antojo, Livres Chemin des Revés, EU Estudio, Nerva Studios, Maple, Estancia Rincón del Río, Diseño sin Fin, Sabe a Natural, Clandestina, Les Fleurs, Venivano, Caracolas, Unfold, Ayni, TodoTO, Preta, Mona Accesorios y Vitrofusión RU. Los mismos involucran a más de 30 emprendedores que elaboran productos o brindan servicios vinculados a actividades culturales.

El acto se realizó este martes, en el stand de la Incubadora en la feria Diseña Santa Fe (Estación Belgrano, bulevar Gálvez 1150, Santa Fe). Estuvieron presentes por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) Javier Lotterberger, secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica; Lucila Reyna, secretaria de Extensión Social y Cultural; y Ulises Rosín, director de Vinculación Tecnológica. Por el Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, participaron Andrea Valsagna, secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia; Patricia Pieragostini, secretaria de Cultura; y Carmen Albrech, secretaria Relaciones Institucionales y Comunicación. Además, estuvieron otras autoridades municipales y universitarias e integrantes de la comunidad.

“Este trabajo tiene un enorme potencial, y eso se ve en los resultados en todo este tiempo: 151 emprendimientos han pasado por la incubadora donde, tanto la Municipalidad como la Universidad, tratamos de ofrecerles capacidades para fortalecer sus proyectos y desarrollarse. Este año se ve también el impacto de algunas acciones, como es el caso de las misiones internacionales”, comentó Lottersberger.

“Estábamos haciendo un repaso de cómo nació la incubadora. Y nació porque creímos en la capacidad de nuestros diseñadores. Desde la primera Diseña Santa Fe vimos que había un potencial enorme en la ciudad, una capacidad creativa de mucha gente que había que apostar y desarrollar. Tiempo después se armó la Incubadora”, comentó Valsagna, y agregó que “es un espacio para alojar a los que tienen ideas, proyectos, ganas y ayudarlos a que se transforme en una realidad, una realidad que es una empresa que genera empleo, producción y movimiento en la ciudad”.

Etapa culminada

Culminar la etapa de preincubación significa que los emprendedores pudieron poner en práctica lo impartido en las capacitaciones del primer año que les brindó Expresiva. Entre los aspectos relevantes que se trabajaron en esas instancias se encuentran el abordaje de un negocio de manera sustentable, lo relativo a estrategias de marketing y de precios, y la formalización de las cuestiones legales de su negocio. En otras palabras, la finalización de este estadio significa que el emprendimiento ha logrado consolidarse y fortalecer su estructura y organización.

“Estoy por cerrar un ciclo que es la preincubación en Expresiva. Estuvimos trabajando en el plan de negocios, ya concluimos esta etapa con un plan armado. Me abrió muchas puertas para participar en eventos, encuentros con emprendedores y me aportó capacitación. Fue un año de mucho aprendizaje de cosas que voy a poder aplicar en mi negocio para que pueda seguir creciendo”, explicó María de los Ángeles de Todo TO didáctico y terapéutico (material artesanal para terapia artesanal y disciplinas afines).

Por su parte, Carla Henni, de Preta (diseño de indumentaria femenina) comentó que “haber estado en Expresiva me abrió muchas puertas de lineamientos del mercado, sobre cómo proyectar mi marca hacia el futuro y asegurarme cuestiones que no entendía, por ejemplo cómo sostener mi negocio económicamente, cómo administrarlo y entender cómo mi marca fue creciendo. Ahora estoy presentando una nueva colección en la Diseña Santa Fe”.

Los ya fortalecidos emprendimientos ingresarán el próximo año a la etapa de incubación, donde recibirán asesoramiento especializado y otros beneficios relacionados al financiamiento, comercialización y la posibilidad de ampliar su red de contactos y espacios de visibilización. A su vez, Expresiva promueve el perfeccionamiento de sus productos y ampliar la variedad de oferta por medio del asociativismo y trabajo interdisciplinario.

Oportunidades

Expresiva, Incubadora de Emprendimientos Culturales de Santa Fe, tiene como objetivo el desarrollo autosustentable de los emprendimientos con base cultural.

Como incubadora, Expresiva brinda facilidades y servicios de asesoría especializada, capacitación e infraestructura administrativa y propicia el intercambio de experiencias en torno a los avances en diferentes campos especializados, con la finalidad de consolidar el desarrollo de proyectos autosustentables. Nació del trabajo en conjunto de la Universidad Nacional del Litoral con el gobierno de la ciudad, con la intención de generar sinergia entre las instituciones y las empresas de la región.

Más información

Aquellos emprendedores interesados en desarrollar un proyecto pueden obtener más información ingresando a http://expresivasantafe.com.ar.