https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.12.2018 - Última actualización - 9:37

7:15

Contexto internacional, sequía y errores internos provocaron la caída de la economía argentina. El vaso medio lleno para el año que llega. Mucha expectativa y auditorio atento al financista.

“Nadie tiene idea de lo que va a pasar” Zuchovicki reclamó seguridad jurídica para atraer inversiones Contexto internacional, sequía y errores internos provocaron la caída de la economía argentina. El vaso medio lleno para el año que llega. Mucha expectativa y auditorio atento al financista. Contexto internacional, sequía y errores internos provocaron la caída de la economía argentina. El vaso medio lleno para el año que llega. Mucha expectativa y auditorio atento al financista.

Mario Cáffaro | mcaffaro@ellitoral.com



“La verdad es que en el mundo en que estamos, nadie tiene ni idea de lo que va a pasar” dispara Claudio Zuchovicki en rueda de prensa, previa a lo que fue su charla convocada bajo el título “Anticipando 2019 con el idioma de los mercados”. Llegó a Santa Fe invitado por la Bolsa de Comercio e Integrar SA y la charla fue llevada al auditorio del Parque Biblioteca de la Constitución Nacional cuando se disparó el interés de inscriptos y los salones de la Bolsa iban a quedar chicos. La desapacible tarde del lunes, con lluvia, no desanimó a los numerosos interesados en escuchar al actual Gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Director Ejecutivo de Bolsas y Mercados Argentinos y Secretario General de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Comercio. Didáctico y buen comunicador transmitió una mirada moderadamente optimista respecto del devenir económico del año próximo.



En uno de los tramos de su disertación, Zuchovicki sostuvo que el principal problema de la Argentina es su déficit fiscal y que la devaluación había licuado el gasto, lo que había permitido equilibrar las cuentas públicas. “La devaluación cambió los términos del intercambio”, aseveró para añadir que quien asuma en 2019 el gobierno de la Nación, “va a tener resuelta la macroeconomía porque el trabajo sucio, ya está hecho”. Insistió en la necesidad de encarar las reformas previsional y laboral y negó la posibilidad de que haya un nuevo default de la deuda, algo que insinuó el ex presidente Eduardo Duhalde.



“Voy a parafrasear a un gran economista y amigo, Juan Carlos de Pablo: La verdad es que en el mundo en que estamos, nadie tiene ni idea de lo que va a pasar.



Lo importante es saber qué va a hacer cada uno sabiendo que ninguno sabe lo que ocurrirá” le dijo a El Litoral antes de la charla. “Porque lo que termina pasando es lo que mayoría quiere que pase. Si todo el mundo cree que esto va a venir mal, es probable que retraiga consumo y como se retrae, se demandan menos bienes y cuando se produce menos, se despide gente y cuando se despide gente, se consume menos. En tanto, si mucha gente cree que esto va a arrancar un poquito, va a consumir un poco más y se van a producir más bienes. Los círculos dependen más del estado de ánimo. El mundo está muy complicado política y económicamente. En ese contexto nos va a tocar movernos. Tengo una mirada relativamente positiva: veo el vaso medio lleno y creo que estamos suficientemente preparados, exageradamente preparados, para un contexto negativo y creo que eso, va a terminar siendo positivo”.



Se hace difícil pronosticar 2019 cuando todos los estudios vaticinaron un 2018 muy diferente al que está terminando. “Argentina es muy vulnerable a los contextos internacionales porque tiene un déficit fiscal grande que necesita mucho del financiamiento externo. Argentina no logró tener ahorro interno. Creo que uno de los errores grandes fue la penalización del ahorro interno, gravándolo, etc. Sin ahorro interno, se pasa a depender de lo que pasa de afuera y, afuera, hay tantas variables y tantas alternativas, y no nos eligieron o nos eligieron de antemano, esperando una economía; y se dio otra y dejaron de invertir”. Enseguida agrega la combinación de la peor sequía en mucho tiempo con cereales y oleaginosas con muy malos precios y disparada del precio del petróleo que Argentina debe importar por haber perdido el autoabastecimiento. “La balanza de pago se vio muy damnificada por condiciones que no se pueden manejar y que por más que lo preveas, no podes hacer nada. No formas parte de ese condimento internacional, y creo que eso, en un contexto de desconfianza, agravó mucho más la situación”.

Inversión externa y dólar bajo el colchón



Zuchovicki desestimó la posibilidad de ‘vivir con lo nuestro’ porque la Argentina es gran productor de alimentos y necesita el mundo para venderle la producción. Se toma de gráficos de Ricardo Arriazu que demuestra que cada 8-9 años hay una gran sequía y que los dos años posteriores a la sequía, siempre tuvieron récord de producción, “con lo cual lleva a presuponer que eso que jugó muy en contra, va a jugar muy a favor”. No obstante señala “Argentina perdió mucha competitividad por la suba de costos. La rentabilidad del productor cayó mucho; la mayor presión fiscal atenta contra la rentabilidad y ello significa atentar contra la inversión. Nadie invierte sino gana plata. Nadie invierte si gana plata pero no considera que va a ser suya porque en cualquier momento, alguien puede poner un nuevo impuesto o apropiarse de una renta. Sin inversión es muy difícil crecer”. Es allí donde reclama seguridad jurídica y cuestiona que se grave la renta financiera luego del blanqueo cuando se dijo que no iba a ocurrir, o los cambios en Bienes Personales, o retornar con retenciones.



El expositor admitió que él creyó que con la llegada del gobierno de Cambiemos iban a venir más inversiones pero admite que “el que invierte quiere ganar y si no gana, no hará el esfuerzo. En la Argentina, la inversión dejó de tener una renta en la economía real que valiera la pena la inversión, por la carga impositiva impuesta, por el costo de la infraestructura”. Destacó las mejoras que hoy tiene la infraestructura y pidió mantener la inversión pero puso énfasis en la seguridad jurídica. “Cuando se invierte en un país, se lo hace más allá de un gobierno y un país, tiene tres poderes. ¿Se confía en la justicia? ¿la justicia fue justa con el que hizo las cosas bien?; ¿recibió la pena el que hizo las cosas mal?; ¿puedo mirar a mis hijos y decirles no es lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal? La verdad que no. ¿El Poder Legislativo funcionó o fue miserable a la hora de ganar un voto si frenaba una ley? ¿El Poder Ejecutivo, pensó en la propia generación o en su próxima elección? Los tres factores coincidieron para que no hubiera inversión. No le echaría la culpa al inversor, le echaría la culpa al escenario que ofreciste para que viniera esa inversión pero no sólo la de afuera. El argentino tampoco invirtió en la Argentina. La fuga de capital fue importante y resultó una mala señal para afuera. No es solo el que lleva el dinero al exterior sino también el que lo pone bajo el colchón o compra dólares y los deja en la casa”.



En el momento actual valora las inversiones en energía y recordó que “explico el déficit fiscal y el déficit de la balanza de pagos, porque terminamos importando energía a un precio carísimo” y ahora en poco tiempo se podrá exportar. También advierte mejoras en turismo, en minería, en industrias tecnológicas y en el sector agropecuario.



Del otro lado pone “a los habitantes de los conurbanos de ciudades importantes que dependen del consumo interno del asalariado, les fue muy mal porque el asalariado perdió poder adquisitivo”.

Argentina mejoró mucho sus números macro, no porque lo planificó, sino porque los hizo el mercado: la gran devaluación va a mejorar su balanza de pagos. ¿Qué sectores van a ganar?: energía; minería, turismo; tecnología y el campo. Al mercado interno le faltará pero mejorará un poco y esto no es opinión sino que lo puedo sacar de datos económicos”.

La deuda es mucha pero la deuda es la consecuencia de un déficit fiscal enorme. La pregunta es, qué hace el sistema político para bajar el déficit fiscal de la Argentina. Si es sólo subir impuestos, es matar más a la gallina de los huevos de oro”.