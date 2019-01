Reforma constitucional: consulta popular no vinculante ni obligatoria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es una decisión del gobernador Miguel Lifschitz, para capitalizar “el trabajo y esfuerzo” de la gestión sobre el tema. Los ciudadanos deberán optar entre el “sí” o “no” al proceso constituyente. La idea había sido sugerida ya por dirigentes de la oposición.

Miguel Lifschitz explicitó este miércoles su última jugada respecto de uno de los temas que lo desveló durante prácticamente toda su gestión: la reforma de la Constitución provincial. En medio del acto de balance de estos primeros tres años de administración, el gobernador anunció que convocará a una consulta popular conjuntamente con las elecciones generales del próximo 16 de junio, para que los santafesinos expresen si es o no necesaria una Convención Constituyente.



“No sería bueno después de todo lo avanzado, de todo lo logrado, que volviéramos a guardar en un cajón el proyecto de reforma constitucional. Por eso quiero proponerles que aprovechando el proceso electoral del año que viene, podamos también hacer un plebiscito a favor de la reforma”. De esa forma, Lifschitz anunciaba su decisión política.



El mandatario reiteró que su determinación de avanzar con la reforma no era “ni coyuntural ni oportunista, sino para introducir cambios profundos en la arquitectura institucional de la provincia, en materia de derechos y de funcionamiento del Poder Judicial; cambios que reclama la ciudadanía”, planteó. Y justificó la consulta en simultaneidad con los comicios generales, para evitar un gasto adicional.



Sin especulación



Lifschitz advirtió que con su decisión estaba recogiendo, incluso, “la propuesta de algunos candidatos de la oposición”, aludiendo a la sugerencia que oportunamente habían realizado dirigentes del riñón de Omar Perotti para que en los comicios legislativos de 2017, se incluyera la consulta. Asimismo, entendió que con esta herramienta se le está dando protagonismo a la gente. “Nos parece que siempre es bueno consultar a los ciudadanos, darles protagonismo y opinión sobre un tema tan importante. Además, despejamos del camino cualquier especulación sobre la conveniencia o no para la actual gestión de gobierno. Estamos dejando en claro que el Frente Progresista va a seguir adelante con el proyecto de reforma de la Constitución”, aseguró. De ese modo, intentó desalentar la idea de que la reforma era promovida por el oficialismo esencialmente para lograr la reelección del gobernador de turno.



No obligatoria



Tras el acto de balance de gestión, el ministro de Gobierno, Pablo Farías, explicó que el procedimiento sería muy sencillo. “La consulta tiene que ver con una sola pregunta para la población sobre si está de acuerdo o no con una próxima reforma, a realizarse durante el período 2020”, comentó.



El funcionario aclaró que “el instituto de la consulta no está reglado en la provincia, justamente -explicó-, porque nuestra Constitución es vieja y no contempla este tipo de iniciativas”. Acotó que por esa misma razón, el resultado del plebiscito “no será vinculante, aunque tendrá mucho sentido político para las próximas autoridades”. Sobre la misma base, manifestó que “no será obligatorio para el elector” opinar. La decisión política de la consulta no necesita el aval legislativo. “Es una determinación del gobernador”, aseveró.

Cambios en Turismo



La ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, anunció que la actual subsecretaria de Relaciones Institucionales de dicha cartera, Gabriela Filipini, reemplazará a Martín Bulos como secretario de Turismo de la provincia. La asunción se dará en enero próximo. Bulos, en tanto trabajará en un programa de capacitación en turismo para jóvenes, en vinculación con los Ministerios de Educación y Desarrollo Social.

“Quiero desearle el mayor de los éxitos a quien representará al Frente Progresista en la carrera electoral: el ex gobernador y mi amigo, Antonio Bonfatti”. Miguel Lifschitz, Gobernador.

Guiños cruzados



El deseo de “éxitos” a Antonio Bonfatti de parte de Miguel Lifschitz cuando cerraba el acto de balance de gestión, terminó por echar por tierra la posibilidad de que apareciera otro contrincante en las primarias del Frente Progresista para definir la candidatura a gobernador. Ya lo había deslizado el mandatario en declaraciones a El Litoral, cuando decía que “era difícil que surgiera espontáneamente un candidato de fuste” que pudiese competir con el actual presidente de la Cámara de Diputados. Pero además, fue muestra cabal de un acuerdo político en la coalición gobernante. A su definición, le siguió una del propio Bonfatti en la que dijo, en declaraciones a la prensa, que Lifschitz sería un buen candidato para encabezar la lista de diputados provinciales. “Me gustaría que Miguel Lifschitz fuese candidato a diputado provincial. Con él, al menos garantizaríamos mayoría en la Cámara baja”, planteó.

Cuestionamiento de Corral



El intendente de la ciudad, José Corral, cuestionó la decisión del gobernador de convocar a una consulta popular por entender que la provincia atraviesa problemáticas más severas, como la inseguridad, que deberían ocupar el primer lugar de las agendas oficiales.



“Es una situación intolerable que haya estos permanentes ataques, impunes en la mayoría de los casos, a instituciones de la proivncia. En este caso fue al Concejo de Rosario, a metros tan solo del Monumento a la Bandera. Al gobierno socialista se le ha ido de las manos el tema de la seguridad. Esto tiene que estar en la prioridad de los gobernanetes. Hoy vemos a los minsitros (del gobierno provincial) hablar de la reforma... Qué importancia tiene eso frente a esta grave situación de inseguridad”, se preguntó. “La prioridad debería ser ocuparse de que todos podamos vivir un poco más tranquilos”, sentenció.