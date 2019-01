https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nuevo juicio oral para “Beto” Basimiani

Narcocumbia: de cobrar un plan social a comprar casas y autos

El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó la elevación a juicio por narcolavado para el ex productor de música tropical Raúl Basimiani y su ex pareja Angélica González.

Basimiani pasó, sin escala, de los flashes para los afiches publicitarios, a la sombra de su celda en la cárcel de Coronda. Foto: Archivo El Litoral



Juliano Salierno | jsalierno@ellitoral.com

En el 2009, Raúl Narciso Basimiani (53) cobraba un plan social por desempleo, según datos aportados por Afip-DGI, a instancias de la Fiscalía Federal Nº 2, que instó una investigación por “narcolavado” y por la cual este martes, el fiscal Walter Rodríguez solicitó la elevación a juicio. La historia de “Beto” Basimiani, además de su detención hace cinco años y dos condenas por tráfico de drogas, da cuenta de un superlativo incremento patrimonial, que lo coloca junto a quien entonces era su pareja -Angélica Soledad González (30)-, como propietario de tres inmuebles y ocho autos en un breve período de tiempo.

“Se ha probado que los ingresos objeto de la maniobra de blanqueo tienen origen en el comercio de estupefacientes”, destacó el fiscal Rodríguez en el escrito que tiene como protagonistas al ex productor y empresario de la música tropical, Raúl Narciso Basimiani y a quien fuera su concubina, Angélica Soledad González, esta última también condenada por comercio de drogas.

“De canillita a campeón”

Según informes que surgen de cruces de datos de las distintas agencias provinciales y nacionales -Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Servicio de Catastro e Información Territorial y la Unidad de Información Financiera (UIF)-, en 27 meses -entre junio de 2011 y septiembre de 2013-, la pareja adquirió vehículos e inmuebles que nunca pudieron justificar ante los organismos de control.

De esa misma base de datos, surge que Basimiani pasó como popularmente se dice, “de canillita a campeón” ya que en 2009 recibía un plan social de Programa de Empleo y tres años después pagaba Impuesto a las Ganancias y tenía ventas declaradas por entre 100 y 200 mil pesos anuales.

En cuanto a la mujer, estuvo inscripta como monotributista, “siempre en la categoría más baja” y durante todo el 2012 recibió la Asignación Universal por Hijo/Embarazo. Basimiani por su parte era Autónomo en el rubro “venta al por menor de bebidas” y “servicios de publicidad y empresariales”.

Si bien es cierto que hasta el 2009 ninguno de los dos “registraba bienes a su nombre”, en 2010 pasaron a adquirir tres vehículos y una casa y luego dos inmuebles y cuatro vehículos más. “Resulta evidente la profunda asimetría entre el patrimonio existente y los ingresos lícitos acreditados”, sostuvo el fiscal Rodríguez.

En la lona

La persecución penal por el delito de lavado de activo de origen ilícito se inició este año, luego de que Basimiani y González fueran condenados el 25 de abril por el Tribunal Oral Federal -José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano H. Lauría-. El hombre recibió 13 años de prisión, como “organizador” del delito de “comercio de estupefacientes”, agravado por la utilización de menores; y la mujer como autora de “comercio de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por haberse servido de menores de dieciocho años de edad” a la pena unificada de 7 años y medio.

Durante el juicio oral, se comprobó que a pesar de estar preso en Coronda, Basimiani continuaba manejando el negocio ilícito; mientras que González, que en ese entonces estaba en libertad, era su mano ejecutora para la venta al menudeo, y que a su vez utilizaba a sus dos pequeñas hijas.

“Don Raúl”, como también se lo conocía en el entorno prostibulario local, quedó detenido el 7 de noviembre de 2013, cuando la Justicia desbarató la organización delictiva que lideraba. En ese entonces, los investigadores dejaron al descubierto que su negocio como productor musical no era más que una pantalla para ocultar el verdadero origen de su buen pasar económico. La causa se cerró como un juicio abreviado el 4 de diciembre de 2015, en el cual el fiscal general Martín Suárez Faisal acordó con la defensa una condena de seis años de prisión. Luego Basimiani fue declarado reincidente y purga una pena unificada de 18 años.

Primera condena

El juez federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, procesó a la pareja el 21 de marzo como presuntos autores de lavado de dinero. El 18 de octubre la Sala “B” de la Cámara Federal de Rosario -Edgardo Bello y Élida Isabel Vidal- confirmó el procesamiento por haber incorporado a su patrimonio bienes -vehículos e inmuebles- producto del negocio de la droga.

En el actual expediente por lavado, el fiscal Rodríguez se retrotrajo a la primera sentencia, en la que se lo juzgó por hechos cometidos entre febrero de 2012 y septiembre de 2013, donde se demostró la comercialización por parte del acusado en los kioscos llamados El Puente -Av. Aristóbulo del Valle 5500- y El Tatengüe -Av. Aristóbulo del Valle 5100-; y en dos domicilios de calle Belgrano al 4600 y Mitre al 7900 de Santa Fe.

Luego, la nueva sentencia (25 de abril de 2018) que incluyó a su pareja (González), por hechos posteriores a los referidos a la actividad de lavado, no hicieron otra cosa que confirmar “el mantenimiento en el tiempo y la constante vinculación con la actividad de narcotráfico generadora de permanente ingreso económico ilícito”.

Atento a esa primera condena de diciembre de 2015, la fiscalía distinguió el rol de Basimiani, como principal involucrado en la maniobra. En tanto que González, “si bien no habría participado del narcotráfico”, resulta razonable creer que “tenía cabal conocimiento del carácter ilícito de los ingresos”. Como indicio fuerte el fiscal postuló la posterior intervención de González -con Basimiani ya preso- en la continuidad del negocio ilegal. No obstante, resaltó que la figura de lavado no exige que quien legitima el blanqueo de bienes conozca su origen ilícito. Autos y casas

La lista de vehículos e inmuebles que, según se pudo corroborar, pertenecen o pertenecieron a los imputados, está compuesta por: 1) BMW Todo Terreno X3 2.5L.; 2) BMW Sedan 4 Puertas 320 D.; 3) Volkswagen Fox 1.6; 4) Mitsubishi Coupe Eclipse GS-T; 5) Inmueble ubicado en Av. A. del Valle 5167 de Santa Fe; y 6) Finca ubicada en Calle Castelli 1170 de Santa Fe. Además, quedaron fuera de la causa otros tres bienes: 1) Nissan Sin Especificación 200; 2) Peugeot 206 XRD 3PK; 3) Ford Escort LX 1.8; 3) Volkswagen Gol 1.6; y 4) Casa de calle Mitre 7900 de Santa Fe.

