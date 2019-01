Violentamente golpeada por un desconocido

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 21.12.2018 - Última actualización - 13:59

13:50

Una mujer fue violentamente atacada por un desconocido, mientras caminaba por la calle. El hombre le provocó lesiones profundas en el rostro, traumatismos y fisuras

Una mujer fue violentamente agredida, a golpes de puño y puntapiés por un desconocido, quien le provocó lesiones en el rostro, traumatismos en el cráneo, y fisuras en las costilla, en el barrio porteño de Caballito.



El hecho ocurrió en la madrugada del pasado sábado -aunque trascendió recién este viernes- cuando la médica cirujana Natalia De Magistra se retiraba de una cena con amigos e intentaba llegar a su automóvil.



Aunque el hecho tomó conocimiento público hoy, pudo saberse que el individuo agresor, en la misma madrugada, habría atacado también a otras mujeres.

"Siento impotencia, angustia y dolor, me duele todo el cuerpo” declara De Magistra frente a su domicilio de barrio Belgrano, y agrega que tras la agresión “No tuve ninguna comunicación a nivel político o institucional".



Ante la prensa la mujer relató en la mañana de este viernes, que al concluir la reunión con sus amistades se dirigía hacia su vehículo cuando de repente "de la nada" apareció una persona que sin mediar palabra comenzó a golpearla.



"Venía por la vereda mirando el piso, una sombra apareció y me golpeó. No fue solo un golpe. Me agarró de los pelos, me pegó rodillazos, caí al piso y me siguió pateando. Me dio con ganas", expresó la mujer todavía angustiada.

"El primer impacto es de frente y me desvanece. Creo que el primero fue en la boca. Estuve ocho horas inconsciente. Tengo fractura nasal, labios, dientes y lengua lastimada, lesiones en la cabeza, y figura de costilla", añadió.



El agresor no sustrajo ninguna pertenencia de De Magistra, sino que se abocó a violentarla físicamente para luego abandonarla en estado inconsciente y escapó. Tras diligencias policiales se pudo establecer que el individuo atacó a otras mujeres esa misma noche.



Luego de la agresión, la médica fue socorrida por una mujer que ocasionalmente pasaba por el lugar y llamó al SAME para que fuera trasladada a un nosocomio de la zona donde permaneció internada todo el fin de semana.



De Magistra recibió curaciones en la clínica Zábala del barrio de Palermo y al ser dada de alta el día lunes radicó la correspondiente denuncia aunque hasta el momento no se han encontrado indicios de quién puede ser el atacante.



"El cuerpo sana, pero quedan huellas psicológicas" declaró Natalia De Magistra ante la prensa.Foto: Imagen compartida por su madre en redes sociales

"Se hizo la denuncia, una declaratoria en la clínica, después fuimos a la comisaría, y ahora los papeles pasarán a la fiscalía. Estamos esperando una respuesta y que esto se empiece a mover para dar con el agresor", señaló la cirujana.

"El cuerpo sana, pero quedan huellas psicológicas", agregó esta mañana ante la prensa.