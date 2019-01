Cómo serán los servicios municipales durante el fin de semana y la Navidad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El domingo 23 habrá recolección de residuos en el horario nocturno; el lunes 24, el matutino, y el martes 25 el nocturno; el miércoles se retoma como es habitual. En cuanto al barrido, el martes 25 -feriado- se realizará un operativo especial en diferentes zonas como Freyre, microcentro (sur y centro), Peatonal San Martín, Recoleta, costaneras Este y Oeste, Bulevar Pellegrini, Bulevar Gálvez, avenida Aristóbulo del Valle. Además, se prestará el servicio de barrido mecánico en Alem, 27 de Febrero; y Bulevar en toda su extensión. Asimismo, se informan los horarios del Cementerio, la frecuencia del transporte público, los centros de atención turística y el Mercado Norte, entre otros.

El Litoral / Prensa Municipalidad



La Municipalidad informa los servicios y horarios que se prestarán este fin de semana largo, incluidos el lunes 24 (día no laborable y para fines turístico, según decreto municipal) y el martes 25, feriado por la celebración de la Navidad.



En este sentido, la recolección de residuos se realizará según el cronograma que se detalla a continuación: el domingo 23 las empresas Cliba y Urbafe recolectarán los residuos pero solo en las zonas donde se presta el servicio de noche, no así el matutino; y el lunes 24 sólo se realizará servicio matutino, no así el nocturno.

Mientras que el martes 25, feriado por la celebración religiosa, funcionará solamente el servicio de recolección nocturno. El miércoles 26, el servicio será de manera normal. Vale recordar que el domingo y martes se deberán sacar los residuos húmedos, mientras que el lunes será el turno de los secos.



Barrido



El lunes se prestará normalmente el servicio de barrido y levante de montones por parte de las empresas Cliba y Urbafe, pero será solo en el horario matutino. Para el martes, a partir de las 7, el Gobierno de la Ciudad tiene previsto un operativo especial de barrido manual y levante de lo producido en diferentes zonas, como avenida Freyre, microcentro (sur y centro), Peatonal San Martín, Recoleta, costaneras Este y Oeste, Bulevar Pellegrini y Gálvez, y avenida Aristóbulo del Valle.



Además, se prestará el servicio de barrido mecánico en las avenidas Alem y 27 de Febrero, y en Bulevar en toda su extensión. Asimismo, se destaca que la limpieza de playas se desarrollará normalmente de forma diaria, en sus dos turnos, matutino y vespertino.



Cementerio



Con respecto al Cementerio Municipal, el horario de visita durante los cuatros días: sábado, domingo, lunes y martes será de 7.15 a 12 y de 15.15 a 19. En tanto, las inhumaciones serán el sábado de manera normal de 7.15 a 11.30 y de 15.15 a 18.30; mientras que el domingo, lunes y martes el horario de este servicio es de 7.15 a 11.30.



Transporte y estacionamiento



En cuanto al transporte público de pasajeros, el sábado y domingo la 21 la frecuencia será la de los días sábado. En tanto, el lunes tendrá una frecuencia habitual a las 21 saldrán de las paradas los últimos colectivos hasta finalizar el recorrido. El martes 25 las frecuencias serán de día feriado.



El sistema de estacionamiento medido (SEOM) no estará operativo desde el sábado a las 13 y hasta el lunes a las 7 cuando retoma su funcionamiento hasta las 13 y luego de 16 a 20. Vale aclarar que este día no es feriado sino no laborable por lo tanto funcionará normal; no así el martes 25 que si es feriado y por no tanto no operará.



Servicios turísticos y Mercado Norte



Con respecto a los Centros de Información Turística del Gobierno de la Ciudad, el sábado y domingo funcionarán el de la Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910), de 8 a 20; el de la Peatonal en Juan de Garay y San Martín, el sábado de 9.30 a 12.30; y el del Puerto santafesino, de 10 a 14 y de 16 a 20, el sábado, mientras que el domingo atenderá de 16 a 20. En tanto, vale destacar que el lunes 24 y martes 25 todos los Centros de Información Turística permanecerán cerrados.



Por otro lado, el Mercado Norte, ubicado en la intersección de Santiago del Estero y Urquiza, tendrá horarios especiales en víspera a la Navidad. El sábado será de 8.30 a 14 y de 17 a 21.30; mientras que el patio de comidas permanecerá abierto hasta las 24. El domingo estará abierto de 8.30 a 15; y el lunes 24, abrirá al mismo horario pero se extiende hasta las 17. El martes 25 permanecerá cerrado.



Cajas municipales



La Caja del Depósito de Vehículos Retenidos (Avenida Perón 3500), el sábado y domingo atenderá de 8 a 16. En tanto, el lunes 24, el horario de atención será de 8 a 13. Por su parte, esta dependencia tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero no atenderá al público. El miércoles 26, se retoma la atención normal en las diferentes cajas del municipio santafesino.



Controles especiales



Por otra parte, desde la secretaría de Control se llevará a cabo un operativo especial por la fiesta de Navidad. Se controlará la venta ambulante en la zona del microcentro y la venta de pirotecnia no autorizada en toda la ciudad; también se dispondrán operativos de control de contaminación sonora y expendio de alcohol.



Vale recordar que el 25 no habrá confiterías bailables en la ruta nacional Nº 168, de todas maneras se cierra al tránsito la Costanera Este y los paradores se unen para brindar sus servicios y se restringirá el ingreso de motos solo con el conductor caminando, y los autos ingresarán normalmente. En este sentido se intensificarán los controles de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad.