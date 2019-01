"El club pasó lo peor, ahora hay que consolidarse y se puede empezar una nueva etapa"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 21.12.2018 - Última actualización - 31.12.2018 - 10:55

20:32

El presidente rojinegro anunció que durante su gestión “el club recuperó vertiginosamente la normalidad y hoy casi no tiene deuda”. También dijo que en el nuevo proyecto, entre otras obras, “se construirán dos canchas de sintético, una de fútbol y otra de hockey”. Además se “va a mejorar la infraestructura del predio y le vamos a agregar tecnología”. Sobre la venta de Alario, aseguró que “se llegó a un acuerdo muy ventajoso que va a marcar la venta récord de la historia del club”.

El presidente de Colón, José Vignatti, acompañado por otros dirigentes del club, ofreció este viernes una conferencia de prensa en la que abordó varios temas relacionados con la institución (mirá la conferencia).



>> Uno de los primeros temas fue aclarar que su mandato se acortó “y va hasta junio de 2020, para ajustarlo a las norma de Superliga”.



>> “En este balance de año y medio de gestión nos fue bien, el club recuperó vertiginosamente la normalidad” dijo el presidente, quien destacó que “salimos del salvataje, aunque todo fue muy duro”. En materia de deuda “hoy solo queda un convenio con la AFIP que se cumple regularmente y, salvo algunos gastos corrientes y algunos juicios, el club no tiene deudas”.



>> “Arrancamos con un pasivo de casi 220 millones y en un año y medio está casi desaparecido, el club es solvente en la faz económica y está bien estructurado. Eso es producto de la colaboración de todos”.



>> “El club pasó lo peor y ahora hay que consolidarse, se puede empezar una nueva etapa en la faz institucional. Deportivamente nos recuperamos en estos dos años. En esta reestructuración que estamos encarando trataremos de ir superándonos, el club puede aspirar a más”.



>> “En esta nueva etapa tenemos un montón de nuevos proyectos”, aseguró Vignatti, quien anunció que “a partir de ahora a todos los deportes amateur del club les vamos a tratar de dar la infraestructura necesaria como para que se desarrollen diferentes actividades en la institución”, y destacó que “hay un proyecto de una obra muy importante para el club”, y agregó que “todos los deportes se van a practicar en el predio del club. Desde hace un tiempo se están llevando a cabo obras para ello”. Entre los anuncios referidos a esta temática dijo que “se construirán dos canchas de sintético, una de fútbol y otra de hockey”.



>> “Dentro del proyecto que tenemos, firmamos un acuerdo publicitario con una fabrica de pintura, así que cuando terminemos la Tribuna Sur seguramente vamos a pintar el estadio”, dijo Vignatti. Y aseguró que “también vamos a tener una nueva sede social, como el club se merece”.



LA LLEGADA DE COMESAÑA



>> Respecto de la llegada de Comesaña como nuevo entrenador, el presidente sabalero comentó que “aspirábamos a tener este cuerpo técnico. Falta firmar los papeles, pero en las próximas horas van a llegar a Santa Fe los integrantes del cuerpo técnico para diagramar la pretemporada. El contrato es hasta el 30 de junio de 2020, que es cuando finaliza nuestro mandato. Solo falta la firma, pero ya nos pudimos de acuerdo en todo”.

>> “El domingo llega el hijo de Comesaña y ahí vamos a empezar a diagramar las incorporaciones. Serán las necesarias para tener aspiraciones”



>> Consultado por el cambio respecto del perfil de los entrenadores, primero dos jóvenes con poca experiencia (Paolo Montero y Eduardo Domínguez) y ahora la elección de un DT experimentado como Comesaña, el presidente de Colón explicó que “nos fijamos en el estilo de juego de los entrenadores, no en su calendario. Cuando jugamos contra Junior quede admirado de su estilo de juego. En ese momento no pensábamos que Eduardo (Domínguez) se iba a ir, pero cuando se alejó me acordé de lo que me gustó cómo jugaba el Junior. Cuando se fue avanzando (en la negociación) me encontré con un grupo de trabajo serio, responsable, un técnico que es muy admirado en todos los lugares donde pasó, y eso nos sedujo”.



>> “La pretemporada empieza el 2 de enero y se harán en las instalaciones del club. Vamos a mejorar la infraestructura del predio, le vamos a agregar más tecnología, la necesaria para el fútbol de hoy. Tenemos un predio y un alojamiento como el Hotel de Campo que es la envidia de muchos clubes del país, así que no hay motivo para irnos. Tenemos lo mejor acá”.



LA VENTA DE ALARIO



>> Sobre el tema de la venta de Lucas Alario, dijo que “se acaba de firmar con el Bayer Leverkusen el convenio final en el cual trabajamos mas de un año. Lo importante es que se llegó a un acuerdo total muy ventajoso y que va a marcar la venta récord de la historia del club. La transferencia fue bastante complicada, pero quedamos en excelentes relaciones con River y el Leverkusen, y eso es muy importante para nosotros”.



>> “A los números (sobre la venta del delantero) lo voy a anunciar cuando estén firmados los papeles, y primero lo van a saber los socios el 28 de diciembre en la asamblea, y después lo sabrá todo el mundo. Se logró un ingreso muy importante que nos permitió salir de una situación muy incómoda. Una parte del dinero (que ingresó por esa transferencia) está en el club y la otra parte del dinero hay que cobrarla, pero en los próximos meses va a estar todo en la tesorería” de la institución.

LA VENTA DE JAVIER CORREA



>> Vignatti también habló sobre la venta relámpago de Javier Correa al Santos Laguna: “sabia que había un interés por Correa, pero no sabía que se había vendido” y que se enteró cuando alguien lo llamó para avisarle y vio la foto del futbolista con la camiseta de la institución mexicana. También explicó que “cuando uno trae un jugador, sobre todos los que tienen expectativa de reventa, se hace un compromiso por una futura venta cuando la oferta es de un determinado monto. En esto éramos socios con Godoy Cruz (club del que provenía el delantero), y hay que cumplir los acuerdos”. No obstante, destacó que “la negociación fue ventajosa, pero ahora hay que reemplazarlo”.



CONTRATACIONES



>> Sobre las futuras contrataciones, el presidente rojinegro mencionó que “estamos abriendo algunas negociaciones con dos o tres jugadores, pero hay que hablarlo con el cuerpo técnico”, y comentó que “casi a diario me comunico con Brian Fernández, que tiene las puertas abiertas para venir a Colón, pero pertenece a un club que lo compró hace poco y no quiere vender ni prestar”.

