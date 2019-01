https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 21.12.2018 - Última actualización - 21:14

20:46

Finalizaron en US$ 66.343 millones

Ingresaron los dólares del FMI y las reservas llegaron a un nuevo récord

Se debió a los US$ 7.619 millones correspondiente al acuerdo Stand By.

