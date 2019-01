Tironeo político entre Corral y ediles por el préstamo de U$D 12 millones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El intendente instó públicamente al Concejo a que trate y autorice en una nueva sesión la toma de un endeudamiento por ese monto de una agencia francesa, para remodelar el Mercado Progreso y el Ex Liceo Municipal. Desde la oposición, calificaron de “inviable” el pedido. Y le pidieron que dé todos los detalles técnicos.

Fue el jueves pasado, un día después de la última sesión de Concejo donde se aprobó el Presupuesto Municipal 2019. El Legislativo local no le otorgó al intendente José Corral autorización para tomar dos empréstitos: el más importante (al menos para el primer mandatario local) es por 10 millones de euros, o U$ D 12 millones (unos $ 450 millones), para reconvertir el Mercado Progreso y el edificio del Ex Liceo Municipal. El mandatario fustigó en declaraciones públicas a los concejales y, particularmente, a los del bloque del FPCyS, por no haberle dado al Ejecutivo la venia para que adquiera ese préstamo de la Agencia Francesa de Desarrollo. “La mala noticia es que los concejales, especialmente los del Frente Progresista, no quisieron tratarlo, no aprobaron un crédito que teníamos gestionado y aprobado para los diseñadores y para emprendedores de la ciudad”, disparó.



E instó públicamente a los ediles de la ciudad a que la semana próxima y antes de que termine el año “vuelvan a sesionar para que se apruebe este crédito”. Para autorizar un empréstito se requieren dos tercios de los votos (12 manos alzadas). Otra vez tiró sus dardos contra los concejales del FPCyS, y les puso apellido: “(Emilio) Jatón, (Leandro) González, (Sergio) Basile y (Franco) Ponce de León se negaron a tratarlo. Vamos a insistir”, dijo.



Este préstamo no fue ingresado como mensaje aparte de Ejecutivo (sí está pedida su autorización en el artículo 24 del proyecto original de Presupuesto 2019). El Concejo lo retiró de texto del proyecto y no se le concedió la autorización en la última sesión (tampoco el pedido para recambio de luminarias Led, también por un monto elevado, que sí ingresó al Legislativo local como mensaje, el N° 38, el 16 de agosto pasado).

Pero el Deliberativo sí le autorizó al Ejecutivo la toma de préstamo por $ 132.500.000 para hacer la obra de infraestructura de la red de desagües cloacales en la jurisdicción de la Vecinal Facundo Quiroga, que incluye los barrios Facundo Quiroga, Transporte, Nueva Pompeya, Pompeya Oeste y Gral. Belgrano.



“Mala noticia”



“En línea con lo propuesto por José Corral, nosotros queremos que esto (la autorización del préstamo de la Agencia Francesa) salga lo más rápido posible. Los dos endeudamientos truncos nos parecieron una muy mala noticia. Sostenemos el pedido del intendente de que esto se apruebe a la brevedad”, declaró a El Litoral Carlos Pereira (UCR-Cambiemos).



El “miedo” para el edil oficialista es que estos fondos “se pierdan: no nos van a estar esperando indefinidamente, hay que gestionarlos urgente, es una línea que está aprobada ya hace un tiempo. Es muy raro que consigamos un crédito a 10 años, con los primeros cinco sin devolver ni un peso por intereses o capital. Todos los préstamos son entre 2 y 4 años. Tiene una tasa de interés del orden del 1 %”.



Leandro González (FPCyS) relató a este medio que cuando los ediles mantuvieron la reunión técnica con María Belén Etchevarría (la secretaria de Hacienda municipal), previo al tratamiento del Presupuesto, desde su sector se le entregó un lista de no menos de 30 preguntas. “Una de ésas consultas era el detalle específico de la afectación de este empréstito, porque en el proyecto original de Presupuesto no había detalles, todo era muy laxo. La funcionaria no respondió sobre este punto específico”, aseguró.



“Queremos que nos den todos los detalles de este empréstito. Sería el endeudamiento más grande que autoriza el Concejo en toda su historia; votarlo a ojos cerrados y sin información precisa sería como dar un cheque en blanco”.



González aseguró que “hay predisposición” desde su bloque para avanzar con el tratamiento de este tema, “siempre y cuando nos den todos los detalles del préstamo”, insistió. Lo más lógico sería, para González, que “a estas alturas, sea el propio intendente quien nos otorgue toda la información”.



“Es inviable”



Corral había expresado en sus declaraciones que había intención de los ediles del PJ de autorizar el préstamo en cuestión. Alejandra Obeid, referente de ese sector, desmintió sus dichos: “Hablo por mí: de ninguna manera había intención. Yo no hubiese votado (ese endeudamiento) de ninguna manera. Esos fondos irían para dos edificios que ya han tenido mucha inversión encima”, declaró a El Litoral.



Además, “no arriesgaría frente a cómo está el país, cuando el dólar salta de 24 pesos a 40 de un día para el otro, autorizar un préstamo de semejante envergadura, ni dólares ni en euros. Sería una locura autorizar un endeudamiento con una moneda extranjera con la inestabilidad que tiene el peso”. Para Obeid, si bien el intendente puede pedir sesión extraordinaria, “de ahí que salga (el tratamiento) es otro tema. Habrá que ver las voluntades políticas. Yo lo veo inviable, y no contaría con mi voto. Hay prioridades mucho más urgentes a resolver en la ciudad”, cerró.



Reglamento



Si no se tratara el tema en el Concejo en los próximos días hábiles, el reglamento interno del Legislativo local (desde el artículo 31 al 34) autoriza al Ejecutivo a convocar una sesión extraordinaria “fuera de los días y horas establecidos o durante los períodos de receso” del Legislativo (en enero, por ejemplo). Todo depende de la voluntad política, sin olvidar además el trasfondo de campaña electoral que ya está empezando.