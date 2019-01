Los deportistas santafesinos y su mensaje de esperanza para el 2019

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral reunió un grupo de deportistas para rescatar lo que dejó el 2018 y lo que se aventura en 2019.

Fabiana García

Algunos fueron revelación, otros han demostrado gran proyección y están los que hace unos cuantos años siguen dando sorpresas en el alto rendimiento.



El 2018 no fue un año más para el deporte argentino, por primera vez en la historia, el Olimpismo se instaló en Buenos Aires y hubo una inesperada transformación para los III Juegos Olímpicos de la Juventud que convencieron al mundo de la capacidad organizativa, fueron un éxito impresionante de público y descubrió a la generación que –políticas de por medio- debería llegar a la elite en un futuro.



También estamos en la época de transición entre los Juegos Olìmpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 y en ese camino estuvieron los Juegos Odesur en Cochabamba (Bolivia) que además de sorprender por sus escenarios, también fue antesala de los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en 2019 en Lima (Perú).



Además cada Federación mantuvo sus calendarios de competencias, que se van programando ya con la finalidad de clasificación olímpica, aunque todavía falte…un poco más de un año.



Santa Fe tuvo como es habitual deportistas en equipos olímpicos, selecciones nacionales que fueron noticia no solo por sus resultados sino por sus historias personales.



Este es el balance del año que concluyó, sus aspiraciones para el que viene y un mensaje para los lectores.



Guillermina Cossio

Foto: El Litoral



La atleta oriunda de Murphy a los 18 años es la segunda mejor velocista del país y dueña de los récords nacionales de 100 y 200 de la categoría. Desde hace varias temporadas Cossio a mostrado sus condiciones, pero este año no dejó de ganar títulos en Copas y Campeonatos Nacionales y en Grand Prix de la categoría mayores en Argentina, Chile y Bolivia.



Ya estuvo en dos Mundiales el U-18 en Nairobi en Kenia y este año en el U-20 en Tampere (Finlandia). Su mejor marca personal es 11.70 y la realizó este año en el GP Julia Iriarte en Cochabamba y 24.21 en 200 llanos. Fue segunda en el ranking argentino absoluto 2018 en 100 llanos, superada por la cordobesa María Victoria Woodward 11.40.



Recientemente tuvo su fiesta de egresada del Nivel Secundario en Murphy.



Balance: “deportivamente fue muy bueno, todo lo que me propuse lo cumplí y en cuanto a lo personal pude crecer y enriquecerme un poco màs para ser una mejor persona”.



Deseos: “Poder cumplir los objetivos de realizar las marcas mínimas para los torneos importantes y poder seguir estudiando en mi localidad, en otra ciudad o el exterior”.



Mensaje: “Me gustaría un mejor 2019 para todos y en cuanto a lo deportivo trasmitirle a los jóvenes, que nunca bajen los brazos y luchen por lo que quieren”.

Romina Imwinkelried

Foto: El Litoral



La nadadora de aguas abiertas Romina Imwinkelried de San Jerónimo Norte es una de las grandes revelaciones de este 2018.



Balance: “Es muy positivo, a nivel personal fue un año con muchos viajes y aprendizajes; conocí diferentes lugares y grandes personas.



“A nivel deportivo creó que fue el mejor año de mi carrera porque logre cumplir y superar los objetivos que me propuse, empezando en febrero con un séptimo puesto en la maratón Santa Fe-Coronda; en junio la medalla de plata en los juegos Odesur de Cochabamba, y ya en noviembre finalizando el año con un sexto puesto en el Campeonato Sudamericano absoluto logrando ganar la plaza panamericana.



Deseos: “Para este 2019 el deseo es seguir formando parte del seleccionado argentino de aguas abiertas y representar a mi país en las distintas competencias internacionales que se presenten.



Mensaje: “Para la gente que este leyendo estas páginas es que nunca dejen de soñar, porque como bien dijo Ceratti (y lo llevo tatuado en mi piel) "mereces lo que sueñas" aunque a veces nos cueste más de lo que pensamos, nunca dejemos de intentar aquello que nos proponemos. Les aseguro que nada es más gratificante que poder cumplir nuestros sueños. También desearles que pasen unas felices fiestas con sus familias y amigos valorando y agradeciendo la presencia de cada uno de ellos en nuestras vidas”.

Alliana Volkart

Foto: El Litoral



La tiradora de San Carlos Sud es una de las mejores exponentes que esta pequeña localidad a generado para el Tiro Argentino. Representa al Club Tiro Federal Argentino Suizo de San Carlos. Ganó la medalla de plata en 10 metros rifle de aire en los Juegos Suramericanos de Cochabamba y fue integrante del equipo argentino en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.



Balance: Tanto en lo personal como en lo deportivo fue muy bueno, en lo deportivo sume medallas internacionales y récord personal, además de la participación en los Juegos Olímpicos que me dejaron muchas enseñanzas y me hicieron crecer como persona



Deseos: Para el 2019 es poder tener un buen año ya que voy a empezar la facultad ese va a ser mi primer desafío porque voy a tener que organizarme para entrenar y estudiar, y en lo deportivo espero ser una -de las dos- que van a ir al Panamericano de Lima y subir mi nivel”.



Mensaje: Muy felices fiestas a todos aquellos que nos estuvieron mirando y apoyando a lo largo de este año. A los deportistas: que cumplan sus sueños porque todo se puede y que nunca bajen los brazos, porque de eso se trata el deporte de superarse día a día.



Julio Nóbile

Foto: El Litoral



Días atrás Julio Nóbile cumplió su último objetivo: lanzar el martillo de 5 kilogramos los más lejos que pudiera y los consiguió con 74 metros 54 centímetros.



No fue un capricho fue cerrar un ciclo donde desde el 2014, no le esquivó a nada, a competir en todo y llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud donde entró a la final y quedó séptimo. Gran alumno, muy apegado y orgulloso de sus raíces y su familia Nóbile sin dudas es uno de los grandes deportistas santafesinos.



Balance: “Es muy bueno en los deportivo y lo personal. Siento que gané más confianza, hacer cosas que antes no hacía, le puse mucha dedicación. Muy contento por todo, por cada competencia que hice y por los Juegos Olímpicos. Sentí un gran respaldo de mi entrenador, comuna , de la Municipalidad de Avellaneda, de quien me permitía utilizar el gimnasio gratuitamente y mi familia que me acompañó incondicionalmente. Todos estuvieron involucrados en mis logros. Fue un año muy cargado y me llevo lo mejor”.



Deseos: “Me gustaría que la situación que se está viendo sobre los abusos, tanto sea mujer o varón, se puedan tratar con responsabilidad y justicia porque nos ensucia como sociedad. También deseo que el CENARD no se destruya porque fue un lugar donde se forjaron muchos atletas (me incluyo) quiero que siga siendo un lugar más donde los jóvenes puedan desarrollar su talento y poder vivir ahí en las condiciones ideales para entrenar. También es un anhelo que continúen los apoyos para todos los deportistas, porque cuesta mucho dedicarse al entrenamiento en el alto nivel. Deportivamente quiero seguir entrenando, es muy lindo hacer atletismo. Para mi vienen muchos desafíos, una nueva categoría, más peso del implemento y tengo que salir a buscar buenas marcas para el Mundial Juvenil. Quiero motivar a los jóvenes de mi zona”

Mensaje: “Hacer deporte es algo sano, ayuda mucho a focalizarte en algo y dejar de lado cosas que no sirven para desarrollarte como persona, ya que se invierte mucho tiempo. Es una herramienta fundamental para crecer, genera amistades, escuchar a personas, respetar a rivales y te abre muchas puertas, me enseñó la tolerancia”.



Alexis Eberhardt

Foto: El Litoral



También representante del Tiro Federal Argentino Suizo de San Carlos fue la gran revelación de este deporte. Con tres medallas doradas en los Juegos Odesur de Cochambamba se alzó con el Olimpia al mejor de su deporte.



Balance: “Este año, fue gran año, compartiendo momentos inolvidables con el equipo, conociéndolos mejor y festejando los logros obtenidos. Además consiguiendo nuevas experiencias como el vivir en una Villa Olímpica en Cochabamba. Es todo muy diferente al convivir con otros deportistas y de otros países, viendo diferentes culturas y costumbres. Sin olvidar las nuevas competencias y los logros obtenidos que hace que un deportista crezca. Para cerrar este año ser elegido como el mejor tirador del año a nivel nacional llevando a recibir el Olimpia de Plata fue todo un orgullo y satisfacción de todo el esfuerzo de este largo y duro año.



Deseos: Para el 2019 los deseos es seguir compartiendo viajes, mantener y crear nuevas amistades con los diferentes deportistas. Poder dar todo lo mejor del lado deportivo durante todo el año, tratando de conseguir nuevos logros y experiencias.



Mensaje: “Como deportista puedo decir que con esfuerzo y perseverancia todo se logra, se puede tardar más o menos pero a las metas se llega. Ojalá la economía del país pueda mejora; esto va a hacer que resulte más fácil a los que quieran iniciar una disciplina, ya que llevar a cabo un deporte hace que una persona crezca de una manera muy diferente, dándole muchos conocimientos, experiencias y oportunidades.



Germán Chiaraviglio y Julia Sebastián



Uno en el salto con garrocha y ella en la pileta, ambos ya son dueños de una gran trayectoria. Olímpicos ambos no quisieron dejar su mensaje como deportistas



Germán Chiaraviglio

Foto: El Litoral



Balance: “Contento por las medallas de plata en Odesur en Cochambamba y el Iberoamericano, y terminar el año con 5,66 me dio mucha satisfacción”.



Deseo: “Tener un 2019 con crecimiento y muchos resultados en los Panamericanos de Lima de todo el equipo olímpico argentino”.



Mensaje: “A pesar de que fue un año complejo para Argentina en general , el deporte tuvo un hito como los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, donde demostramos que podemos hacer grandes cosas. No bajar los brazos y siempre buscar ser mejores en todo lo que hagamos.”

Julia Sebastián

Foto: El Litoral



Balance: Después de Río de Janeiro 2016 la nadadora se radicó en San Pablo donde representa a la Universidad de Santa Cecilia Unisanta. Allí ha competido en varios torneos internacionales y pulverizó el récord sudamericano de los 200 metros pecho. Ganó medallas en el Campeonato Sudamericano y apenas regresa del Mundial de Pileta Corta en Hangzohou (China) con la selección nacional que finalizó este 16 de diciembre.



Deseo: Con muy poco tiempo para disfrutar de sus afectos el 3 de enero comienza en San Pablo la preparación para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 e intenta lograr las mínimas para Tokio 2020.



Mensaje: Su vida misma: quedó afuera de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, un golpe muy grande, se sobrepuso y fue olímpica en Río de Janeiro 2016. Allí tomó la decisión, se estableció en San Pablo, donde además de competir, cumplió el primer año de educación física en Unisanta.