Santo Tomé: En los últimos 20 días decomisaron 600 kilos de carne

Es porque la materia prima estaba en mal estado o revestía procedencia dudosa. El primero de los casos sucedió a finales del mes de noviembre y comprendió controles en tres carnicería que al parecer, comercializaban carne de faenas clandestinas. El último aconteció el pasado miércoles, donde se hallaron 200 kilos de este tipo de producto en dos comercios del rubro.

Luis Amsler | santotome@ellitoral.com

En los últimos 20 días en Santo tomé se decomisaron unos 600 kilos de carne en mal estado y de dudosa procedencia. Este resultado es el fruto del trabajo conjunto ejecutado entre la Oficina de Auditoría y Control Alimentario de la Municipalidad, y la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, luego de arduas tareas investigativas. De acuerdo a lo informado por la nombrada área municipal, las tareas realizadas sobre las carnicerías visitadas no fueron casuales, sino que surgen del seguimiento y control que efectúa la admnistración santotomesina sobre distintos comercios del rubro. El primero y mas significativo de los secuestros efectuados tuvo lugar el último 29 de noviembre. Ese día llevaron a cabo un operativo en el que se hallaron 400 kilos de carne contaminada en tres carnicerías locales, procedente de faenas clandestinas.

Por este hecho la jefa de la referida dependencia, Giselle Miravete, junto a la auditora Maricel Müller, se hicieron presentes en los establecimientos donde se constató “carne sin procedencia determinada, con características organoléptcias alteradas, con resto de pelos y cuero, falta de higiene y de refrigeración adecuada”. En el operativo también se determinó la falta de habilitación, libreta sanitaria y carné de manipulador de alimentos. Los alimentos incautados fueron desnaturalizados en el momento del procedimiento y se labraron actas de infracción. Por todo lo actuado, se avanzó en el procedimiento judicial y policial correspondiente. En este mismo orden de las cosas, el pasado miércoles 19 de diciembre se visitaron dos carnicerías en las que se decomisaron 200 kilos más de carne. Incautaron la materia prima por estar en mal estado y por su origen incierto.





Recomendaciones

Frente a estos episodios, la Municipalidad informó que para que los consumidores no se encuentren con situaciones extrañas al adquirir carnes, presten atención en su color (no debe ser grisáceo), verifiquen que no contenga elementos extraños (pasto, tierra), y la almacenen en el refrigerador, separando la materia prima cruda de los alimentos cocidos. Al adquirir carne picada, debe exigir y solicitar que se la piquen en el momento. También recomiendan observar las condiciones higiénicas del establecimiento donde se adquieren los productos y si se compra carne congelada, debe estar frizada completamente. El envase no debe contener líquidos congelados ni cristales de hielo.



Esto es un indicador de que no se mantuvo la cadena de frío, afectando la calidad y seguridad del producto. Colocar las carnes crudas en bolsas plásticas sin orificios, para evitar el derrame de jugos desde las carnes hacia otros alimentos. Revisar que el envase está sellado. No comprar productos con envase abierto, roto o aplastado en los bordes. A su vez, solicitan revisar la fecha de vencimiento si se trata de carne envasada. Si va al supermercado, comprar la carne al final. Mantener los alimentos congelados y los refrigerados juntos en el carro de compras. Una buena recomendación es descongelar las carnes crudas en el refrigerador y no a temperatura ambiente. En el caso de usar el microondas para ello, cocinar la carne inmediatamente después de ello.

Importancia de denunciar



La Oficina de Auditoría y Control Alimentario de la Municipalidad de Santo Tomé recuerda a los vecinos que en caso de detectar cualquier anomalía referida a procedencia, higiene y calidad en alimentos o en establecimientos del rubro alimenticio, deben comunicarse y efectuar la denuncia a la dependencia a través de los medios oficiales disponibles: al teléfono (0342) 4748329, interno 132; o por correo electrónico a assa@santotome.gov.ar.