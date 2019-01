https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 22.12.2018 - Última actualización - 12:58

12:20

Mëdula se alzó como la gran ganadora de la noche del jueves, como Mejor Banda, Mejor Disco y Mejor Arte de Tapa. Mastodonte se llevó Mejor Voz Masculina y Video Clip; Hugo & Los Gemelos también se llevó dos: Mejor Viento y Mejor Percusionista.

Poquet Awards 2018 Una noche mëdular Mëdula se alzó como la gran ganadora de la noche del jueves, como Mejor Banda, Mejor Disco y Mejor Arte de Tapa. Mastodonte se llevó Mejor Voz Masculina y Video Clip; Hugo & Los Gemelos también se llevó dos: Mejor Viento y Mejor Percusionista. Mëdula se alzó como la gran ganadora de la noche del jueves, como Mejor Banda, Mejor Disco y Mejor Arte de Tapa. Mastodonte se llevó Mejor Voz Masculina y Video Clip; Hugo & Los Gemelos también se llevó dos: Mejor Viento y Mejor Percusionista.

Ignacio Andrés Amarillo

iamarillo@ellitoral.com

En la noche del jueves, se realizó la duodécima entrega de los Poquet Awards, los ya clásicos premios organizados por Revista Poquet y el programa Rock and Poquet, idea y realización de Ariel Nadalini. Luego de la presentación de un segmento audiovisual a cargo de Lechuza Films, La conducción nuevamente estuvo a cargo de la irremplazable Silvia “Negra” Díaz, acompañada en la ocasión por el autor de estas líneas, a cargo del anuncio de las ternas y la entrega de las distinciones.

El condimento musical estuvo dado por los integrantes del taller Toque Prácticas Musicales (a cargo de Martín Fernández Erbes y José “Gamuza” Giménez) y el trío Guazú. Como siempre, el clima fue de compañerismo y apoyo a la escena independiente, y entendiendo que no se trata de un concurso sino un “mimo” a los hacedores del rock santafesino.

Figuras

Mëdula se convirtió en protagonista de la noche, llevándose tres premios: el de Mejor Banda, donde (compartía terna con Mastodonte y Hugo & Los Gemelos), el de Mejor Disco, por “Siempre naciendo” (que competía con “Atávico” de Gustavo Angelini y el álbum homónimo de Fireblast) y Mejor Arte de Tapa (donde se impuso por sobre el “El Festejo” de Famélicos y “Qtvnvh” de Gustavo de Marco y Los Boxitracios). El inefable vocalista Leandro “Chapa” Constantini, Juan Luis Abraham (diseñador de la portada y realizador de los videos de la banda, a la vez que bajista) y Diego Canastrelli (baterista y miembro más nuevo de la formación) agradecieron las distinciones a la agrupación (que completa el ausente con aviso Martín “Flaco” Salas) y destacaron el trabajo de Ramiro Genevois, Luciano “Lutta” Luggren y Bruno Laurino en la concreción del disco.

Mastodonte también tuvo sus motivos para festejar, porque Lucho Bonatti fue elegido como Mejor Voz Masculina, por sobre Rubén “Tato” Pastor (Nitroplan, Fireblast) y Laureano Rodrigo (Quemarancho); pero también porque “Marioneta” salió Mejor Video Clip, en una terna compartida con “Encarcelar la voz” (Enigmáttica) y “Coplita” (Emigrante).

Los que más sumaron en las individuales fueron Hugo & Los Gemelos (tener muchos integrantes ayuda): el Poquet Award al Mejor Percusionista fue para Mariano “Nano” Filosi (por segunda vez), que compartía terna con un compañero de agrupación como Carlos “Plinky” Baima, además de Andrés “Boyi” Prochietto (Skamas, Victorina Sanada). Pero también se fue con manos llenas Martín Testoni (que además del grupo del Abuelo Hugo es parte de Motta y Fanfarria Ambulante) como Mejor Viento, por delante del también gemelo Nicolás Serrano y de Oscar “Luli” Gauna (Peces Dorados).

El Mejor EP del año fue para “Artificio” de Guazú, que estaba en lidia con “El Festejo” (Famélicos) y “Olivar de Croa” (Hugo & Los Gemelos). Carlos “Garoto” Di Nápoli Sebastián Malizia y Pablo Jaimet (hoy reemplazado en la batería por Ignacio Farías Sunier) destacaron el carácter autogestivo y hogareño del material.

La categoría más nueva es la de Mejor Artista Rap, Trap o Hip Hop, y Maca Revolt & Backing Band se alzó con la estatuilla, frente a Microfonkillaz y Gogoclap. La rusita de las rimas celebró el momento artístico que vive y el apoyo al género.

Individuales

Diego Canastrelli, ganador del año pasado, quiso participar de la entrega de la estatuilla al Mejor Baterista, que fue para su sucesor en los parches de Cabezones, Mariano “Pulpo” Menna (también integrante de La Otra Curda y Viejo Truco), en una terna compartida con veteranos de las baquetas como Ulises Koch (Fireblast) y Ale Collados (Mambonegro).

José Alaluf por su trabajo en Fireblast se consagró como Mejor Bajista de 2018, en medio de una tríada compartida con Juan Abraham (Mëdula) y Emiliano “Memo” Beltzer (Ginkgobiloba). Aprovechó para agradecer a Hernán Nori y a Lucas Conforti, gestores de la iniciativa con proyección internacional.

Demostrando que el jurado reunido por Ariel Nadalini no comparte los criterios de Axel, Tini Stoessel, Sole Pastorutti y Ricardo Montaner, Agostina Arnold (ex Matt Hungo y La Hot Band, ex Lenny’s Soul, Dúo Arnold-Somaglia) se alzó como Mejor Voz Femenina. Ausente en la entrega, Fabiana Paulón de Fulanas (integrante de la terna con Ayelén Atataa, y compañera de Agostina en Mujeres del Rock) recibió en su nombre.

Otro ausente en la velada fue Fede Teiler, destacado nuevamente como Mejor Guitarrista: el jurado le puso más porotos que al juvenil Lautaro Daneri y al Lucas “Pato” Fornillo (Hugo & Los Gemelos). De igual modo, Nicolás López Soto (Cabezones, Enigmáttica, Eterna Siesta, Lucas Giordano) debía actuar con su nuevo proyecto, Maracuyá Dúo, por lo que no pudo retirar el galardón al Mejor Tecladista: sus contendientes fueron Guillermo Af (Diamantina) y Lisandro Schurjin (Ten).

Ayer y hoy

La Revelación del año fue para Micronómade, la reinvención de un artista con historia, como Cristian Muñe Cargnello (histórico cantante y antes bajista de Butumbaba); Cortamambo y Lucas Giordano integraron la terna. Del otro lado de la historia, el Hongo Perrone (actual baterista de Los Ranser) subió a buscar su reconocimiento a la Trayectoria, donde fue distinguido por sobre Rodrigo “Negro” González (Experimento Negro, La Cruda) y Pablo “Lechón” Daneri.

Pero la familia Daneri no se iba a ir con las manos vacías: Lautaro, hijo de Pablo, recibió una Mención Especial por el voto popular en redes sociales, que lo apoyaron junto a Áspid, la Mejor Banda Según la Gente en este 2018 que se va: Verónica Coronel y Roy Muñoz pasaron a buscar lo suyo. Y ya que hablamos de entornos digitales, Maximiliano Schweizer recogió en nombre de Los Gastro la Mejor Participación en Redes Sociales: la multigeneracional banda de culto le arrebató el premio a millennials como Gonzalo Villarino y Pacho y Lxs Limones.

Propio y ajeno

La Mejor Banda Tributo para el jurado fue Suite-D (que homenajea a System Of A Down) por sobre Último Presagio (Rata Blanca) y Submarino Amarillo Beat Band (The Beatles). Tomás Hick habló de superar las polémicas en torno a los tributos, y cómo alterna ese proyecto con ArteFacto, su banda de música original. Y tuvo que volver a subir con sus compañeros de ArteFacto, Osvaldo Sosa y Roy Muñoz, a buscar el premio a la Mejor Participación en Tapa Revista Poquet: ellos protagonizaron la portada del Nº 141, preferida por sobre Pacho y Lxs Limones (N°143) y la eslovaca Vanda (Nº 137).

En esto de versionar canciones, el mejor Mejor Cover fue para la interpretación de “Bajan”, de Luis Alberto Spinetta, por Dicroico. A la hora de los agradecimientos, los sancristobalenses Fabricio Galoppo, Sergio “Teco” Musante y Sebastián Oso Benaglio recordaron que se hizo con un fin benéfico: el de promocionar la última edición de Voces por la Vida. Así convocaron al Chino Mansutti, José Luis Berrone (coterráneo tecladista de Airbag), Ale Collados y Agustín “Flaco” Ferrero, que aportó a la canción un insert de “Whole Lotta Love” de Led Zeppelin. Los otros ternados fueron La Naranja de Santa Fe por “Canción para mi muerte” (Sui Generis) y Los Gastro por su mirada de “Take On Me” (A-Ha).

Así pasó una nueva cita con lo más graneado de una escena en constante transformación: después hubo tiempo para charlas, brindis y palabras de aliento entre amigos de la música.

Impulsores

La producción de Poquet Awards decidió este año entregar la Estatuilla Mención Especial al autor de esta nota, por su aporte a la difusión de la escena rockera santafesina desde las páginas de El Litoral (y ser jurado en las 12 ediciones). De igual manera, los integrantes del programa Radio Kaos, liderados por Néstor Salmeri, que suelen reconocer a la Mejor Banda Heavy, eligieron este año dar el premio a Alejandro “Panky” Andelique, por ser un motor de la escena del metal, incluyendo la venida de numerosas bandas nacionales a la ciudad.