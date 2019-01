Corral: "El año que viene se juega el futuro del país"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cambiemos abrió un local nuevo en la avenida Alberdi en Rosario el viernes pasado. En la inauguración hablaron José Corral, Sergio Más Varela y otros políticos de ese partido. El intendente de Santa Fe se refirió al gobierno de Miguel Lifschitz y habló sobre 2019, año electoral. Ratificó que Roy López Molina será el candidato a intendente por su partido en la Cuna de la Bandera.

Cambiemos abrió un local nuevo en la avenida Alberdi en Rosario el viernes pasado. En la inauguración hablaron José Corral, Sergio Más Varela y otros políticos de ese partido. El intendente de Santa Fe se refirió al gobierno de Miguel Lifschitz y habló sobre 2019, año electoral. Ratificó que Roy López Molina será el candidato a intendente por su partido en la Cuna de la Bandera.

Hernán Álvarez | redaccion@miradorprovincial.com

El frente político Cambiemos presentó su local nuevo en la zona de Alberdi en Rosario. En la casa, ubicada en la avenida que le da el nombre al barrio, a metros de bulevar Avellaneda (avenida Alberdi 179 bis), estuvieron figuras de ese partido. La más trascendente, José Corral, intendente de Santa Fe, que pronunció el discurso más largo de la tarde.

Corral aprovechó la ocasión para dejar algunos conceptos contundentes. “Al socialismo se le fue de las manos el tema de la seguridad. El 40% de los santafesinos, casi uno de cada dos, escucha tiroteos de manera frecuente en su barrio. ¿A ustedes les parece que eso es vida?”, dijo el jefe de gobierno de la capital provincial. “Santa Fe tiene un índice de epidemia en el tema seguridad. No lo decimos nosotros, lo dicen las Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud dice que más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes por año, epidemia. Rosario, en 2017, 13. Departamento La Capital, en 2017, 12”, agregó el intendente santafesino.“El gobernador (Miguel Lifschitz) ironizó sobre el tema. A nosotros nos parece que no está para ironizar”, afirmó.

Habló también sobre el ataque a balazos al Concejo Deliberante de Rosario: “Escuché decir al gobernador hace unos días: ‘No le asignamos mucha importancia a la balacera que hubo al palacio’. Al no asignarle importancia las cosas están como están”.

Además, el funcionario radical ratificó que Roy López Molina será el candidato a intendente en la Cuna de la Bandera. “Es la persona indicada para ser el candidato de Cambiemos”, aseguró en el acto

Lo que está en juego

Corral subrayó la importancia de 2019 como año electoral. “El año que viene se juega el futuro del país. Nos importan nuestras ciudades, pero no hay Rosario, no hay Santa Fe, no hay Casilda sin país. Y la primera pelea es que Mauricio Macri sea reelecto como presidente”. “En la provincia de Santa Fe tenemos que construir una propuesta que mire hacia el futuro, que tenga en cuenta todos los problemas que no resolvió el socialismo, pero que se haga cargo de la potencialidad que tiene esta provincia”, dijo el hombre de la UCR.

En su discurso, el intendente de Santa Fe también habló del Partido Justicialista: “Los peronistas ya estuvieron 24 años. Y además fueron parte de los 12 años del kirchnerismo. Su candidato, Omar Perotti, fue responsable y protagonista de esas experiencias que nos dejaron los problemas que tenemos. Hay que terminar con la corrupción escandalosa del período anterior. Yo les aseguro que Perotti tiene, como digo un poco en broma, más fotos con (Julio) De Vido que yo con mi suegra. Porque las campañas (de Perotti) las pagaron esos bolsos que estamos viendo en la tele. No lo digo yo, lo dijo María Eugenia Bielsa”.

Corral criticó también la política hídrica provincial: “Hay obras, pero las obras son como parches porque no hay un plan. Los funcionarios se la pasan echándole la culpa a la naturaleza. Si ya sabemos que va a llover. Que va a llover cada vez más. En la ciudad de Santa Fe, cumplimos más del 60% del plan director de obras. Conclusión: hace unos días cayeron 200 milímetros en un solo día y no hubo ni un evacuado”.

Presencia de referentes partidarios

El local de barrio Alberdi es gestionado por la Agrupación 1891, que toma como nombre el año de fundación de la Unión Cívica Radical. En la tarde del jueves acudieron referentes de Cambiemos como Sergio Más Varela, Alejandro Boscarol, Albor “Niky” Cantard, Jorge Boasso, Ricardo Schlieper, Hugo Marcucci y Adriana “Chuchi” Molina, entre otros.

El diputado provincial Boscarol habló con Mirador Provincial. Sobre la apertura del local, expresó: “Es comenzar en una actividad más de las que venimos haciendo en todo el territorio provincial. Prepararnos para la próxima contienda electoral. Tener una referencia física en Rosario nos parece importante”. Con respecto al gobierno nacional de Macri, afirmó: “En los temas económicos, estamos pasando una serie de problemas, pero tenemos la confianza de que se va a encarrilar y de que lo que nos espera es un futuro mejor”.

Por su parte, Más Varela comentó: “Esto demuestra que Cambiemos como espacio político está vivo. Está vivo inclusive en cada uno de sus componentes. El PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica. Estamos dispuestos todos a trabajar juntos. El local es un punto de encuentro y en ese punto de encuentro todos los sectores son bienvenidos”. En su discurso frente al público presente, demostró su confianza: “Vamos a ganar la provincia, vamos a ganar la ciudad de Rosario, vamos a ganar la Municipalidad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, donde Cambiemos es la alternativa”.