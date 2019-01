https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Crónica política (por Rogelio Alaniz) "Guarda, cuídense porque anda suelta..."

I

Si el mismo revuelo que produjo Mario Fendrich por haber robado del banco tres modestísimos millones de dólares, se produjera por los cientos de millones que saqueó Cristina y su pandilla, este país sería muy diferente. ¿Qué es Fendrich al lado de Cristina? Apenas un punga de barrio. Con una leve diferencia a favor de Fendrich: pagó por su falta.

II

Lo digo con conocimiento de causa: Al Capone se defendía con más inteligencia que Cristina Kirchner. Objetivamente, tenía menos procesos y le imputaban menos delitos. Como Cristina, Al Capone contaba con su propia Justicia Legítima y como Cristina disponía de seguidores incondicionales que daban la vida “por el buenazo de Al”. Al Capone cayó por evadir impuestos; es muy probable que Cristina también termine entre rejas por un delito menor.

III

Mensaje póstumo de Néstor o apuntes para la militancia de base: “Política y poder son la misma cosa. Y si se ama el poder -sépanlo de una buena vez- es para abusar de él, no para limitarlo. Para hacer política hace falta plata; la plata se obtiene usando los recursos del Estado. El objetivo es comprar peronistas y comprar opositores. Plata y garrote es mi consigna. Los argentinos no sólo la aceptan sino que les gusta. Con la plata, sostenerse en el poder y constituir una burguesía nacional peronista subsidiada desde el Estado, pero sin hacerle asco a otros tipos de negocios. El jefe de esa burguesía soy yo, como también lo soy del Estado. Y mi tiempo de poder coincidirá con mi tiempo de vida. En todos los casos, mis únicos herederos serán mi mujer y mis hijos. A la militancia, el consejo de siempre: subordinación, obediencia y lealtad. Patria o muerte”.

IV

Según los senadores peronistas, Cristina sólo sería desaforada con condena firme. Si esa es la condición, dejémonos de joder y digamos de una buena vez que Cristina nunca irá presa. Como nunca irá preso Menem. ¿Así será para todos? Para todos los que disponen de poder y de plata. Si el principio de condena firme se aplicara para todos los presos, las cárceles serían baldíos. Ni Robledo Puch estaría entre rejas.

V

Los saqueos en estos días pueden salir del Conurbano, “el Triángulo de las Bermudas” de nuestras desgracias nacionales. Los intentos golpistas por ahora están controlados. Pero el populismo trabaja sin pausa para ello desde 2015. Si no lo logró no es porque no quiso sino porque no pudo.

VI

Sospecho que las elecciones presidenciales de 2019 se resuelven ahora, en diciembre. O el populismo derrota a Macri y hace realidad el operativo helicóptero o están en el horno. El populismo en elecciones limpias no puede ganar. Los países, incluso el nuestro, no se suicidan.

VII

Es muy probable que la elección se polarice entre Macri y Cristina. Polarizar es una de las claves de la política electoral. Es como ocupar el centro en el ring, preparar un jaque mate en el ajedrez, armar una jugada de gol en el fútbol. No polariza quien quiere sino quien puede. Al respecto, tener presente que las polarizaciones persistentes responden no a una picardía política sino a las contradicciones reales de la sociedad.

VIII

El concejal peronista Daniel Zisuela es una excrecencia humana dedicado a practicar las versiones más sucias del rufianismo. Mi sensación es que se trata de un alcahuete, un miserable entregador, un vulgar mandadero, por lo que sería deseable saber dónde están sus jefes. Y ¿en qué partido militan? He aquí una pregunta cuya respuesta es tan obvia que darla es un acto de redundancia.

IX

Roberto Baradel anuncia que peligra el inicio de clases para 2019. He aquí un dirigente sindical previsible, previsor, coherente y que siempre está pensando más allá del tiempo presente. Recién terminan las clases y el hombre anuncia que para el 2019 hará lo mismo que hizo en 2018. Impecable.

X

Movilización de los jubilados en Tribunales. La Corte Suprema falla a favor de sus reclamos declarando nulas disposiciones que -¡oh, casualidad!- fueron sancionadas cuando Ella era presidente y el Anses estaba presidido por Sergio Massa. Los oradores toman la palabra: “Debemos continuar unidos en esta lucha hasta derrotar al gobierno de Mauricio Macri”. Ah bueno... qué manera de perder tiempo... hubiéramos empezado por ahí...

XI

Llaman la atención los reiterados casos de militantes de la Cámpora comprometidos en diversos episodios “sexuales” (para calificar de un modo benigno). ¿Acaso una tendencia de ciertos sectores juveniles a usar la política como una coartada para resolver frustraciones sexuales? El Mayo Francés conectó el amor con la revolución, pero estos muchachos lo que han conectado es el saqueo con los abusos sexuales y el culto a Onán y Príapo.

XII

Si algo distingue al populismo es su don para constituir arquetipos consistentes, creando para ello personajes que a pesar de sus diferencias en lo fundamental son idénticos. Pienso en Dady Brieva y Jorge Asís: la ley de la calle como fuente de sabiduría. El guapo vidalita de Villa María Selva y el burlador de Villa Domínico. El peronismo como forjador inagotable de la comedia humana.

XIII

Dady Brieva en una entrevista televisiva. Ese tono rústico, ese aire de inocencia silvestre, esos giros de “reo bueno”, esa gestualidad impostando al tipo simple y de buen corazón, esos simulacros de humildad que suelen ser las modalidades más alevosas de la soberbia, expresan en su conjunto el rostro descarnado del populismo con sus simulaciones, sus vulgaridades, sus groserías, sus manipulaciones en clave “callejera” nacional y popular.

XIV

Las denuncias sobre violaciones y abusos sexuales continuarán durante un tiempo. Algunas serán verdaderas y otras dudosas, pero a la vuelta del camino arribaremos a la conclusión de que el único camino práctico, real y justo para resolver estos temas es el que prevé el Estado de derecho

XV

Mujeres: la dignidad de su causa es apoyada por todos los hombres de bien. A violadores, golpeadores y abusadores, ni un vaso de agua. Sólo una advertencia: más de una vez los enemigos o las enemigas de una causa justa están más cerca de lo que uno puede imaginar. Cuidado.

XVI

La igualdad entre el hombre y la mujer significa, entre otras cosas, aceptar que si el hombre miente la mujer también puede mentir; y si la mujer es inocente el hombre también puede ser inocente. Datos obvios a tener presente en tiempos actuales. La justicia no está ni en la calle ni en los medios, está en los Tribunales.

XVII

Quienes se fastidian por los insultos de los troskistas, su culto salvaje a la violencia callejera, les digo que aprendan a convivir en democracia, o sea, aprendan que la democracia legaliza a las minorías fanáticas sean fascistas o troskistas, aunque más no sea para saber cuántos son.

XVIII

León Trotsky fue asesinado por un sicario stalinista, un crimen brutal no muy diferente en perversión, brutalidad y ensañamiento a los miles de crímenes que, cuando ejercía el poder, Trotsky cometió contra anarquistas, socialistas y disidentes. Trotsky descubre que las libertades son buenas cuando pierde la interna con Stalin e imagina el fin que le espera, no muy diferente al que le hubiera esperado a Stalin si Trotsky se hubiera impuesto. En definitiva, un ajuste de cuentas entre hampones.

XIX

Hay muchas hipótesis para explicar el desarrollo de las bandas de narcotraficantes en las grandes ciudades de la Argentina y del mundo. Señalo una: el narcotráfico como actividad criminal nace por motivaciones propias y diversas, pero sólo se desarrolla cuando cuenta con la complicidad activa o pasiva del poder político.

XX

Los jueces pagarán Ganancias. Por fin. Pero a no entusiasmarse demasiado: pagarán Ganancias los jueces designados a partir de 2017. ¿Algo es algo? Algo es menos que algo, porque pagarán sólo la diferencia entre el sueldo que tenían y el que recibirán ahora... o sea chirolas. ¿Y si en lugar de pedirle que paguen impuestos le decimos que dejen una propina? Lo que quieran caballeros, sin exagerar... nosotros agradecidos.