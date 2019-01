https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 23.12.2018

Tras comprobarse su autenticidad La Justicia devolvería a CFK el bastón presidencial de Cámpora La pieza fue secuestrada durante un allanamiento en la casa de la expresidenta en El Calafate.

El bastón presidencial que el juez federal Claudio Bonadio le secuestró a Cristina Kirchner durante el allanamiento de su casa de El Calafate y que sería del ex presidente Héctor Cámpora finalmente le sería devuelto, luego que la investigación que surgió de aquel episodio confirme su autenticidad.



No obstante, el fiscal federal Jorge Di Lello citó para la semana próxima al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y el ex canciller Jorge Taiana, ambos presentes durante la asunción de Cristina Kirchner como Presidenta de la Nación.

La citación es para que ambos reconozcan el bastón que está en poder del fiscal y que tiene un marca particular por la que puede corroborarse que es el bastón de Cámpora.



El fiscal Di Lello ya incorporó al expediente imágenes de la asunción de Cristina Kirchner donde se visualiza la marca que tiene el bastón y también fotografías que acercó la familia del Presidente que asumió aquel mayo de 1973, donde se lo ve con un objeto de similares características.

En las últimas semanas, el fiscal Di Lello trabajó para dar con los dos hijos del ex presidente Cámpora, pero uno de ellos falleció y el otro tendría problemas psiquiátricos, con lo cual se hizo imposible tener una declaración de un familiar directo.



A partir de ello, el fiscal contactó a nietos del ex presidente y si bien éstos no tenían información para aportar sí entregaron fotografías de la asunción de Cámpora en 1973.

Ahora, para intentar corroborar todo ello es que la semana próxima se les mostrará el bastón a Alberto Fernández y Taiana para que reconozcan el bastón.



Tras los allanamientos en El Calafate, Bonadio armó tres denuncias: una por el bastón que le habría regalado la familia Cámpora a Néstor Kirchner, otra por los objetos históricos y una tercera por el hallazgo de desgrabaciones de escuchas telefónicas.

El bastón actualmente está bajo resguardo en la Fiscalía Federal 1 a cargo de Di Lello, que había pedido que le remitieran el objeto para estudiarlo.



Según señaló la ex presidenta, en 2006, el fallecido Néstor Kirchner recibió el bastón de parte de la familia de Cámpora.

En un acto en ese momento, el santacruceño señaló: "Para mí es un profundo honor, familiares, hijo del doctor Cámpora, me cuesta encontrar las palabras, en mi vida soñé esto. Yo que estuve en esa plaza del 25 de mayo del 73 con tantos miles, que lo vi lejos cuando el doctor estaba con su banda y su bastón, nunca en mi vida soñé tener en mis manos el bastón y la banda de tan digno hombre, porque sé que en mis manos también están las suyas y las de miles que ya no están, que las miraban al lado mío también y soñaban como yo".