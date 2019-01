Así será el estadio del partido inaugural y la final del Mundial Qatar 2022

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 23.12.2018 - Última actualización - 19:46

19:43

Estará a 15 km de Doha y tendrá capacidad para 80.000 espectadores.

Se cree que la Copa del Mundo de Qatar 2022 marcará un antes y un después en lo que respecta a la competencia de selecciones. El país de Medio Oriente es uno de los más importantes del área y se prevé que los estadios sean de los más sorprendentes y modernos que se hayan visto hasta el momento.



Recientemente se reveló el diseño que tendrá el estadio que albergará el partido inaugural y la final del certamen: el Lusail Stadium, que contará con una capacidad para 80.000 espectadores.

#LusailStadium is located in the heart of Lusail City, which was the home of Sheikh Jassim bin Mohammed bin Thani Al Thani, the founder of modern Qatar. This 80,000 capacity venue will welcome fans from all over the world. pic.twitter.com/e5rbw8wKIE — Road to 2022 (@roadto2022) 15 de diciembre de 2018



Luego de varios meses de incertidumbre, en los cuales el Comité Organizador ya había dado a conocer cómo serían y dónde estarían ubicados los demás estadios, finalmente se presentó el diseño de la cancha más imponente que tendrá Qatar 2022.

#LusailStadium mixes traditional and modern Islamic architecture. The exterior of the stadium is covered in shapes driven from Arabian heritage, designed in a special way to allow the maximum amount of sunlight to slip into the venue. pic.twitter.com/CfCNR0fuim — Road to 2022 (@roadto2022) 15 de diciembre de 2018

El proyecto se dio a conocer en un evento se llevó a cabo en Lusail Marina, un complejo de lujo a 15 kilómetros de Doha. El emir de Qatar, Tamin bin Hamad Al Zani, y el secretario general de Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, estuvieron presentes.

Las primeras impresiones al conocer el diseño han sido muy buenas. Lo más llamativo en la primera mirada ha sido el diseño del techo del estadio. Su estructura se asemeja a un recipiente dorado y sus aberturas en forma de linternas de fanar son un homenaje a las artesanías de épocas pasadas de la región. El diseño justamente está inspirado en la tradición del trabajo artesanal.

Según las autoridades del comité local, las obras del estadio tendrían que estar terminadas en 2020. En lo que respecta a los demás escenarios, en 2017 ya estuvo finalizado el Estadio Internacional Khalifa, mientras que en 2019 tienen fecha de finalización el Estadio Al Wakrah y el Estadio Al Bayt Al Khor.