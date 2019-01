Demi Lovato: "Estoy agradecida de estar sobria y viva"

El Litoral

La actriz Demi Lovato escribió en su twitter una serie de mensajes para traer tranquilidad a sus seguidores y explicar su situación actual, en relación a las adicciones.

If I feel like the world needs to know something, I will tell them MYSELF. Otherwise people stop writing about my recovery, because it’s no one’s business but mine. I am sober and grateful to be alive and taking care of ME ✌🏼

Primeramente, la acrtiz escribió: "Amo a mis fans. No crean lo que leen. La gente literalmente va a inventar cosas para vender una historia. Repugnante". Y agregó: "Si siento que el mundo necesita saber algo, se lo diré yo mismo (...). Estoy sobria y agradecida de estar viva y cuidar de mí".

También, entre sus mensajes más destacados, resaltó: "Soy muy bendecida de poder tomar este tiempo para estar con mi familia, relajarme, trabajar en mi mente, cuerpo y alma, y regresar cuando esté lista".

I’m so blessed I get to take this time to be with family, relax, work on my mind, body and soul and come back when I’m ready. I have my fans to thank for that. I’m so grateful, truly. I love you guys so fucking much 💗 thank you 🙏🏼