https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 24.12.2018

15:32

Mensaje de Navidad

Los obispos llamaron a "no perder la esperanza" y no olvidar que "los pobres son los que más sufren"

El arzobispo de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy, explicó que "como a muchos de nuestros conciudadanos" a los obispos les preocupa que esta Navidad "se vea marcada por el aumento de la pobreza, el desaliento, la violencia no solo en las calles sino también en las familias", pero remarcó que "la esperanza es uno de los signos más hermosos de la Navidad".

Sergio Fenoy, arzobispo de Santa Fe. Foto: Archivo El Litoral / Mauricio Garín



Mensaje de Navidad Los obispos llamaron a "no perder la esperanza" y no olvidar que "los pobres son los que más sufren" El arzobispo de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy, explicó que "como a muchos de nuestros conciudadanos" a los obispos les preocupa que esta Navidad "se vea marcada por el aumento de la pobreza, el desaliento, la violencia no solo en las calles sino también en las familias", pero remarcó que "la esperanza es uno de los signos más hermosos de la Navidad". El arzobispo de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy, explicó que "como a muchos de nuestros conciudadanos" a los obispos les preocupa que esta Navidad "se vea marcada por el aumento de la pobreza, el desaliento, la violencia no solo en las calles sino también en las familias", pero remarcó que "la esperanza es uno de los signos más hermosos de la Navidad".