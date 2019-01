https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las balas con las que apuntaron a la puerta del Concejo Deliberante, el ex Palacio Vasallo, no eran de un calibre fenomenal, pero su golpazo contra la seguridad de la ciudad fue más grande que esa discusión. Foto: Archivo El Litoral

Mirada desde el sur (por Raúl Emilio Acosta) Tiros y "falta envido"

Raúl Emilio Acosta



Los tiroteos en Rosario parecen de película. Un filme “clase B” de “yankilandia”, donde hay muchos ruidos, balaceras a granel y pocos muertos por una cuestión de presupuesto en extras y ketchup. Afortunadamente, pocos muertos pero, ay, la tasa de criminalidad no ha descendido. Todo lo contrario. Esto no es broma.



En el viejo juego del truco, que algunos todavía jugamos, el rito del envido, real envido, falta envido y quiero 34 (según el cuento de jugar barajas con Jesús) pone a todos en situación de yo no fui, soy víctima, a mí me dispararon y la culpa la tiene...



...Y aquí aparecen las variantes que van desde CFK, Escobar Gaviria, Los Monos, Binner, el Siglo XXI, el rey de la efedrina, Chapo Guzmán, el patrón del Mal, Angelici y los Barro Schelotto que, se sabe, desde que Boca Juniors perdió una final ante River Plate, son parte de un cartel de la tristeza que no se puede disimular.



Lo que no se puede negar es que existieron los tiroteos, en algunos casos las muertes y en todas las oportunidades las fuerzas policiales que no estaban o no llegaron, las cámaras de filmación que no filmaron y las estadísticas sobre casos denunciados, que no son todos los que suceden; Rosario está arriba de la media nacional en los delitos. Presidente y gobernador. Bullrich y Pullaro, los ministros. Todos hacen crónica de los sucesos pero ay, ay, el poncho no aparece. Sobran los cronistas. También los problemas.



Grueso calibre



Ya forman parte de nuestro lenguaje radial, televisivo y gráfico los giros como “grueso calibre” y “munición pesada” que acompañan nuestro discurso diario. La Carrió ilustra otra metáfora: “Fuego amigo” pero no nos distraigamos, tengo demasiados textos escritos indicando que Carrió sólo es amiga de su ego. Los egos, en política, son todo un tema. Perón decía lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Los egoístas son sordos y porfiados. Eso parece un dogma. La princesita y el Mauri son dogmáticos.



Ahora hablamos de un asunto: hasta qué profundidad de la sociedad llegan los balazos o, como en el viejo dicho popular: oímos a las balas “como quien oye llover...” . El que oye llover está quieto, en la contemplación y se sabe, poco y nada se puede hacer contra los fenómenos naturales. La lluvia en este caso. Pero se indica una vez más: la lluvia de balas no es un fenómeno meteorológico, ni siquiera en Rosario.



Las balas con las que apuntaron a la puerta del Concejo Deliberante, el ex Palacio Vasallo, no eran de un calibre fenomenal pero su golpazo contra la seguridad de la ciudad fue más grande que esa discusión, en otro plano y con extensiones que no han terminado.



Tirotear en la madrugada la entrada de un sitio como el Concejo no tiene otro fin que el intimidatorio pero es eso, justamente, lo que preocupa.



En Rosario, tirotearon la casa del gobernador en ejercicio, Antonio Bonfatti y esa causa terminó, para el grueso de la población, dos veces en la nada. El gobernador, con patrocinios excelsos, fue a un juicio abreviado, la espalda de “Pimpi” Caminos estaba en el asunto, un policía de la 10 y nada... Nada fuerte, serio y contundente. Es una deuda que nadie explicó. Inexplicable.



Una región esperaba definiciones claras en ese tema y públicamente no las hubo. Es la misma ciudad de Los Monos y la venta de drogas que se insiste: no ha disminuido y, se insiste otra vez, no es cuestión de calibre sino de profundidad... ¿ hasta cuánto de profundo la sociedad rosarigasina convive con las balaceras...?



Las cosas como son: pelear contra remises truchos es pelear contra autos que no tienen GPS obligatorio y nadie puede saber dónde están, de dónde vienen y dónde llevan la droga, que de eso se trata. Tengo para mí que algunos policías lo saben.



Las cosas como son: la frase “no nos amedrentarán...” es como aquéllas mencionadas “balas de grueso calibre”, “fuego amigo”, “munición pesada”. Frases. Son frases. El problema existe y habría que solucionarlo; de eso se trata. Políticos de los tres oficialismos y las tres oposiciones diciendo no nos amedrentarán son malas copias de Moria Casán. María Casanova tampoco les tiene miedo y suele aconsejar: “Si querés llorar... llorá...”. Rosario debería llorar un poco. Es “sanador”.



No vinculante



Apareció, junto con la previa del “niñito Dios”, otra “falta envido”. Cuando el señor gobernador avanzaba sobre su proyecto de Reforma Constitucional bastante en solitario y, finalmente, un sonoro fracaso partidario, el senador nacional Perotti dijo que se debía consultar a la población si querían reforma y reelección del gobernador y la oportunidad era con las elecciones del 2019.



Falta envido. En Santa Fe, Lifschitz en el discurso de presentación de Bonfatti como candidato (cuando lo presentó sin subirlo al escenario) sostuvo que mandará hasta el 10/12/19, en la ciudad de Santa Fe. Las viudas e histéricas figuras cuidadoras del panteón de la Constitución, tomada como un noviazgo, como un patrimonio histórico y no un instrumento perfectible, ya salieron a aullar. Que no es vinculante...



Lifschitz aceptó la falta envido. Ojalá se pueda. Si Perotti lo aprueba, si Bonfatti lo sigue, si Corral sonríe, votaremos, de modo no vinculante, pero real, si queremos una Reforma Constitucional y la posibilidad (sí o no) del doble mandato del gobernador. Sobre tiroteos no hace falta sondeo vinculante o no. Casi nadie lo quiere... excepto los barras de Ñul y de Central y los miembros de las respectivas comisiones directivas, que conversaban con ellos por teléfonos intervenidos... Pero ésa es otra historia.