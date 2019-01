https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para reemplazar a Alfaro, que se fue a Boca El "Turco" Mohamed se acerca a Huracán

El Litoral / NA



Antonio Ricardo Mohamed está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Huracán luego de una charla que mantuvo en las últimas horas con los dirigentes de la institución.



Según supo NA de fuentes cercanas a la institución, el "Turco", que en primera instancia tenía dudas sobre el regreso al club de sus amores, se mostró predispuesto a convertirse en el reemplazante de Gustavo Alfaro.



Mohamed, que el sábado volvió de unas vacaciones en México, se reunirá en los próximos días con Alejandro Nadur, presidente de Huracán, para sellar su cuarto ciclo como entrenador.



El "Turco", que viene de una mala experiencia en el Celta de Vigo, era uno de los candidatos para asumir en Boca, pero perdió el duelo a manos de la persona que sucederá en Parque Patricios.



Sasso: "Alfaro me mintió en la cara"



Más allá del retorno de Mohamed, la dirigencia de Huracán y también los hinchas están dolidos por la forma en que Alfaro decidió salir del club.



Así lo expresó el vicepresidente del "Quemero", Luis Sasso, quien no dudó al tildar de "mentiroso" a Alfaro, por lo que les planteó hace dos semanas y lo que terminó ocurriendo en las últimas horas.



"Cuando tuvo que ir a declarar al tribunal de disciplina por su discurso muy fuerte contra el sistema del fútbol, decidimos acompañarlo en solidaridad. Me junté en AFA y nos dijo: °las declaraciones fueron a título personal y no quiero hacerle daño a Huracán, es la única razón por la que me iría del club°", recordó.



Para enseguida, ser claro en su pensamiento: "Nos mintió en la cara. Por eso nuestra indignación. Esto pasó hace no más de 15 días. Evidentemente me mintió, entonces tengo que decir es un mentiroso".



Y, en declaraciones a "Soy Quemero Radio", agregó: "En estas cosas yo no acepto medias tintas, no estoy con ánimo ni con disposición para hacer una poesía o una canción o dejar esto.



Yo no tengo nada que agradecerle a este tipo. Todo lo que hizo se desmoronó como un castillo de naipes desde el momento que hizo esto. Y no hablo de que se haya ido a una situación mejor sino del buzón que nos vendió a todos porque supuestamente él estaba más allá de este tipo de cosas".



"Alfaro era un predicador de verdades morales que te dejaban absorto. En la última declaración pública hizo una crítica severa al fútbol en general y al sistema. Es increíble. No hay nada que agradecerle por lo que hizo, porque no me conmueve para nada. Ya que lo que hizo lo deshizo", completó.



Sasso se mostró "tremendamente indignado con el procedimiento", porque en Huracán había "un proyecto, un camino marcado por él" y ahora no sabe si llamarlo "farsante o de doble discurso".



"Espero que esto no repercuta en los jugadores, que los que él trajo se sientan respaldado en el futuro", afirmó, en virtud de los próximos compromisos de Huracán, que abrirá el 2019 con el clásico frente a San Lorenzo y su participación en la Copa Libertadores.



"En cuanto a la actitud de Boca, prefiero reservarme la opinión porque todo lo que pueda decir puede dañar a Huracán y no quiero hacerlo. Sobre un posible resarcimiento, es como pagar es como negociar con los secuestradores con el secuestrado muerto, el daño está hecho", concluyó.