Viral: Le regaló a su padrastro en navidad los papeles para que lo adopte

El usuario @alecyewest se hizo viral en las redes sociales al contar el regalo que le realizó a su padrastro.

El joven, que explicó que su padrastro lo cría desde los 3 años, le regaló los papeles para la adopción, por lo que el padre no pudo contener la emoción y las lágrimas.

my step father has raised me as his own since i was 3, this christmas i surprised my family and asked him to adopt me. 🎄🎄 merry christmas. pic.twitter.com/NdkIuPMlDd