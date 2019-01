Los Lakers le pusieron un freno a los Warriors

El Litoral | NA

Los Lakers de Los Angeles perdieron a LeBron en el tercer cuarto por una lesión en la ingle izquierda, pero con su ayuda lograron vencer a los titulares Warriors con pizarra de 127-101.



No obstante su prematura salida, el ´Rey LeBron´ totalizó 17 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias.

🎥 LeBron James finished tonight's game with 17 points, 13 boards, and 5 assists in 21 minutes of action #LakersWin pic.twitter.com/yZi0LQ7LTD