Miércoles 26.12.2018 - Última actualización - 8:51

8:44

El equipo de Fernando Batista debutará el sábado 19 de enero contra Paraguay.

Sudamericano sub 20: El fixture de la Selección Argentina

A menos de un mes para el Sudamericano sub 20, ya se conoce el fixture del torneo y los encuentros que deberá jugar la Selección Argentina.



La competición, otorgará 4 plazas para el Mundial de Polonia, que se jugará en mayo y 3 plazas para los Juegos Panamericanos.

Fixture del torneo

Grupo A (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela):

Miércoles 16 de enero

Venezuela vs. Colombia. 17:10. Estadio El Teniente de Rancagua.

Chile vs. Bolivia. 19:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Viernes 18 de enero

Colombia vs Brasil. 17:10 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Chile vs. Venezuela. 19:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Domingo 20 de enero

Brasil vs. Venezuela. 17:10 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Colombia vs. Bolivia. 19:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Martes 22 de enero

Bolivia vs. Venezuela. 17:10 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Chile vs. Brasil. 19:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Jueves 24 de enero

Brasil vs. Bolivia. 17:10 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Chile vs. Colombia. 19:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Grupo B (Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay)

Jueves 17 de enero

Ecuador vs. Paraguay. 17:10 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Uruguay vs. Perú. 19:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Sábado 19 de enero

Paraguay vs. Argentina. 17:10 horas. Estadio La Granja de Curicó.

Uruguay vs. Ecuador. 19:30 horas. Estadio La Granja de Curicó.

Lunes 21 de enero

Argentina vs. Ecuador. 17:10 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Paraguay vs. Perú. 19:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Miércoles 23 de enero

Perú vs. Ecuador. 17:10 horas. Estadio La Granja de Curicó.

Uruguay vs. Argentina. 19:30 horas. Estadio La Granja de Curicó.

Viernes 25 de enero

Argentina vs. Perú. 17:10 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Uruguay vs. Paraguay. 19:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Fase final

Martes 29 de enero

2° Grupo A vs. 3° Grupo A. 17:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

1° Grupo B vs. 2° Grupo B. 19:50 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

1° Grupo A vs. 3° Grupo B. 22:10 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Viernes 01 de febrero

2° Grupo B vs. 3° Grupo A. 17:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

1° Grupo B vs. 3° Grupo B. 19:50 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

1° Grupo A vs. 2° Grupo A. 22:10 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Lunes 04 de febrero

2° Grupo A vs. 3° Grupo B. 17:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

1° Grupo B vs. 3° Grupo A. 19:50 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

1° Grupo A vs. 2° Grupo B. 22.10 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Jueves 07 de febrero

2° Grupo B vs. 3° Grupo B. 17:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

1° Grupo B vs. 2° Grupo A. 19:50 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

1° Grupo A vs. 3° Grupo A. 22:10 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Domingo 10 de febrero

3° Grupo A vs. 3° Grupo B. 17:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

2° Grupo A vs. 2° Grupo B. 19:50 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

1° Grupo A vs. 1° Grupo B. 22:10 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.