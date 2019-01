https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.12.2018 - Última actualización - 7:53

7:38

En una entrevista exclusiva con el Diario Marca de España, el jugador del Barcelona dialogó sobre el fútbol y la familia: "Obviamente amo el fútbol, me encanta y vivo para él, pero la familia está por encima de todo".

El jugador del Barcelona habló de todo Messi: "Nos gustaría tener una niña" En una entrevista exclusiva con el Diario Marca de España, el jugador del Barcelona dialogó sobre el fútbol y la familia: "Obviamente amo el fútbol, me encanta y vivo para él, pero la familia está por encima de todo". En una entrevista exclusiva con el Diario Marca de España, el jugador del Barcelona dialogó sobre el fútbol y la familia: "Obviamente amo el fútbol, me encanta y vivo para él, pero la familia está por encima de todo".

El Litoral

En una entrevista distendida, Lionel Messi dialogó en exclusiva con el Diario Marca de Madrid y habló de temas poco habituales, como la familia, las vacaciones y la competencia que tenía con Cristiano Ronaldo.

Lío Messi en Marca

Uno de los temas más importantes de la charla, fue la familia, a lo que Messi dijo: "Una vez que tuve mis hijos, la prioridad siempre fue la familia. Es lo más importante, lo verdaderamente importante. Obviamente amo el fútbol, me encanta y vivo para él, pero la familia está por encima de todo". Y, cuando le consultaron sobre si le gustaría tener una hija, comentó: "Ciro recién está comenzando a ponerse de pie. A Antonela y a mí, nos gustaría tener una niña. Veremos más adelante, todavía es pronto".

Luego, hablando del comportamiento de sus hijos y de algunos videos que la familia comparte en las redes sociales con sus hijos bailando, explicó: "Mateo salió más a mi mujer. Thiago, en cambio, más a mí. Es más introvertido y tímido. Mateo es más personaje, le gusta más la música y bailar, como a su madre".

Después, sobre pasar las vacaciones y las fiestas en Argentina, expresó: "Siempre que podemos pasamos las navidades allá. Son fechas especiales y lindas: nos reunimos todos, el clima, la fiesta... Son días diferentes y con los niños aun más. Con ellos se disfruta mucho más de Papá Noel y todo el tema de los regalos".

Por otra parte, cuando se le consultó por Cristiano Ronaldo y el presente del Real Madrid, comentó: "Al principio de temporada ya dije que el Real Madrid es un grandísimo club, de los mejores del mundo, y con jugadores de sobra, pero a Cristiano se le echaría de menos en cualquier equipo en el que hubiera estado y se marchase. Se le extrañaría porque marca muchísimos goles cada temporada y además te da muchas otras cosas en el campo. No me sorprende que lo extrañen, pero eso no quita que el Madrid siga siendo uno de los mejores equipos del mundo con grandísimos jugadores".

Y agregó sobre la competencia que tenían: "Esa época que vivimos juntos estando en la misma Liga e intentando ganar cada uno con su equipo fue muy linda. Cristiano fue un gran jugador para la Liga y el Madrid y esos duelos eran muy bonitos, pero yo miro por lo de siempre, que es mi equipo y conseguir cosas aquí, esté él o no. Era una rivalidad muy sana en la que los dos queríamos superarnos día a día para dar lo mejor cada uno a lo suyo. Y creo que también estuvo bueno para el espectador".