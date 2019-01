https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.12.2018 - Última actualización - 8:21

8:17

Con una jugada que tiene probabilidad de 1 entre 20 millones, Harold Mcdowell convirtió una apuesta de 5 dólares en un millón.

El hombre tiene 85 años Apostó 5 dólares y en segundos ganó un millón Con una jugada que tiene probabilidad de 1 entre 20 millones, Harold Mcdowell convirtió una apuesta de 5 dólares en un millón. Con una jugada que tiene probabilidad de 1 entre 20 millones, Harold Mcdowell convirtió una apuesta de 5 dólares en un millón.

El Litoral

Un hombre de 85 años, identificado como Harold Mcdowell, ganó un millón de dólares jugando al póquer de tres cartas y consiguiendo una jugada que tiene probabilidad de 1 entre 20.348.320.

El anciano, declaró al diario New York Post: "Debe ser la suerte de los irlandeses" (frase usada en Estados Unidos que se refiere a una actitud positiva frente a una mala situación), no solo por las ganancias económicas conseguidas, sino también por la feliz noticia recibida el día anterior de que su esposa estaba libre de cáncer: "La mejor noticia es que ella está sana, el dinero no es lo más importante".

Por otra parte, el afortunado expresó que "su vida continuará con normalidad", pero dijo que "el dinero contribuirá a que la vida de sus hijos mejore sustancialmente".

También, reveló que planea hacer un viaje en crucero junto a su esposa.